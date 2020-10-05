«Нет, я не поздравил Клоппа с чемпионством. Я был рад за «Ливерпуль», за фанатов, за игроков. Но я не поздравил его. Я делал всю работу за главного тренера – за исключением выступлений на публике и интервью. В остальном все функции лежали на мне, и я старался влиять на команду как можно сильнее ради достижения успеха. Однако я не нуждался во внимании к своей персоне.