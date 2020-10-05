Бывший ассистент главного тренера «Ливерпуля» Желько Бувач считает Юргена Клоппа обязанным ему своими успехами.
«Нет, я не поздравил Клоппа с чемпионством. Я был рад за «Ливерпуль», за фанатов, за игроков. Но я не поздравил его. Я делал всю работу за главного тренера – за исключением выступлений на публике и интервью. В остальном все функции лежали на мне, и я старался влиять на команду как можно сильнее ради достижения успеха. Однако я не нуждался во внимании к своей персоне.
Сейчас я не хочу быть главным тренером. Конечно, если мне позвонит «Барселона», я подумаю, но иначе нет. Вы скажете, что я в «Динамо», чтобы просто занять себя чем-нибудь в ожидании варианта получше. Но если бы вы только знали, какого рода предложения я отклонил, пока моя карьера была на паузе. Я не могу назвать эти клубы», – цитирует Бувача The Athletic.
- Бувач занял пост спортивного директора московского «Динамо» в феврале этого года.
- После увольнения Кирилла Новикова Бувач фактически руководит тренировочным процессом в лагере бело-голубых.
- Желько работал вместе с Клоппом на протяжении 17 лет.