«Серхио Ромеро тяжело работал на благо «Манчестер Юнайтед». Когда команда выиграла свой последний трофей, Серхио был в числе тех, кто поднял его над головой. Он помог команде дойти до четырех финалов/полуфиналов, а затем был посажен в запас, чтобы эти матчи были проиграны. Пришло время вернуть упущенные возможности назад и отпустить его. ПРОЯВИТЕ УВАЖЕНИЕ ХОТЯ БЫ РАЗ!» – написала Герсио в инстаграме.