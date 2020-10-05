Элиана Герсио, супруга голкипера «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро, призвала руководство клуба отпустить ее мужа в другой клуб в это трансферное окно.
«Серхио Ромеро тяжело работал на благо «Манчестер Юнайтед». Когда команда выиграла свой последний трофей, Серхио был в числе тех, кто поднял его над головой. Он помог команде дойти до четырех финалов/полуфиналов, а затем был посажен в запас, чтобы эти матчи были проиграны. Пришло время вернуть упущенные возможности назад и отпустить его. ПРОЯВИТЕ УВАЖЕНИЕ ХОТЯ БЫ РАЗ!» – написала Герсио в инстаграме.
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- Этим летом в «МЮ» из аренды в «Шеффилд Юнайтед» вернулся голкипер Дин Хендерсон, ставший вторым номером команды. Первый номер по-прежнему закреплен за испанцем Давидом Де Хеа.
- Ромеро, по всей видимости, была предложена роль третьего вратаря, которая не устроила аргентинца. В последние часы трансферного окна Серхио пытается найти себе новый клуб.
- За главными сделками последнего дня трансферного окна можно следить тут.
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