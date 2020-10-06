В последний день трансферного окна «Арсенал» приобрел у «Атлетико» ганского полузащитника Томаса Парти.

Канониры официально подтвердили трансфер 27-летнего игрока. Парти выбрал 18-й номер и прибудет в расположение нового клуба на следующей неделе, после возвращения со сборов национальной команды.

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По информации журналиста Фабрицио Романо, «Атлетико» получил отступные в сумме 50 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Парти забил в Ла Лиге три мяча в 35 матчах.

В текущем сезоне он выходил на поле за «Атлетико» в трех играх.

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