«Ливерпуль»
Пришли
Чемпионат Англии
«Арсенал» подписал полузащитника «Атлетико» за 50 млн евро
|Откуда
|п. Диого Жота
|«Вулверхэмптон», 44,7 млн
|п. Тиаго Алькантара
|«Бавария», 22 млн
|з. Константинос Цимикас
|«Олимпиакос», 13 млн
Ушли
|Куда
|н. Райан Брюстер
|«Шеффилд Юнайтед», 26 млн
|з. Деян Ловрен
|«Зенит», 12 млн
|п. Ови Эджария
|«Рединг», 3,9 млн
|п. Адам Лаллана
|Свободный агент
|в. Лорис Кариус
|«Унион», аренда
|з. Натаниэль Клайн
|Без клуба
|п. Шейи Оджо
|«Кардифф», аренда
«Манчестер Сити»
Пришли
|Откуда
|з. Рубен Диаш
|«Бенфика», 68 млн
|з. Натаниэль Аке
|«Борнмут», 45,3 млн
|п. Ферран Торрес
|«Валенсия», 23 млн
|н. Пабло Морено
|«Ювентус» U-19, 10 млн
|з. Иан Коуто
|«Куритиба», 6,5 млн
|з. Исса Каборе
|«Мехелен», 4,5 млн
Ушли
|Куда
|п. Лерой Сане
|«Бавария», 45 млн
|з. Николас Отаменди
|«Бенфика», 15 млн
|з. Тосин Адарабиойо
|«Фулхэм», 1,65 млн
|п. Давид Сильва
|свободный агент
|в. Клаудио Браво
|свободный агент
«Манчестер Юнайтед»
Пришли
|Откуда
|п. Донни ван де Бек
|«Аякс», 39 млн
|п. Амад Диалло
|«Аталанта», 30 млн
|з. Алекс Теллес
|«Порту», 15 млн
|п. Факундо Пеллистри
|«Пеньяроль», 8,5 млн
|н. Эдинсон Кавани
|свободный агент
Ушли
|Куда
|з. Крис Смоллинг
|«Рома», 15 млн
|н. Алексис Санчес
|Свободный агент
|п. Тахит Чонг
|«Вердер», аренда
|з. Кэмерон Бортуик-Джексон
|Свободный агент
|з. Диогу Далот
|«Милан», аренда
|п. Андреас Перейра
|«Лацио», аренда
|н. Одион Игало
|«Шанхай», конец аренды
«Челси»
Пришли
|Откуда
|п. Кай Хаверц
|«Байер», 80 млн
|з. Тьяго Силва
|Свободный агент
|н. Тимо Вернер
|«Лейпциг», 53 млн
|з. Бен Чилуэлл
|«Лестер», 50,2 млн
|п. Хаким Зиех
|«Аякс», 40 млн
|в. Эдуар Менди
|«Ренн», 24 млн
|з. Маланг Сарр
|свободный агент
Ушли
|Куда
|н. Альваро Мората
|«Атлетико», 56 млн
|п. Марио Пашалич
|«Аталанта», 15 млн
|п. Натан
|«Атлетико Минейро», 3 млн
|п. Тьемуэ Бакайоко
|«Наполи», аренда за 2 млн
|з. Давиде Дзаппакоста
|«Дженоа», аренда
|н. Педро
|«Рома», свободный агент
|п. Виллиан
|«Арсенал», свободный агент
|п. Льюис Бейкер
|«Трабзонспор», аренда
|п. Росс Баркли
|«Астон Вилла», аренда
|з. Мэтт Миазга
|«Андерлехт», аренда
|п. Рубен Лофтус-Чик
|«Фулхэм», аренда
|з. Итан Ампаду
|«Шеффилд Юнайтед», аренда
«Лестер»
Пришли
|Откуда
|з. Уэсли Фофана
|«Сент-Этьен», 35 млн
|з. Тимоти Кастань
|«Аталанта», 24 млн
|п. Дженгиз Ундер
|«Рома», аренда, 3 млн
|н. Ислам Слимани
|«Монако», окончание аренды
Ушли
|Куда
|з. Бен Чилуэлл
|«Челси», 50,2 млн
|п. Фуссени Диабате
|«Трабзонспор», 1,57 млн
|п. Адриен Силва
|«Сампдория», свободный агент
|п. Бартош Капустка
|«Легия», свободный агент
«Тоттенхэм»
Пришли
|Откуда
|п. Джовани Ло Сельсо
|«Бетис», 32 млн
|з. Серхио Регилон
|«Реал», 30 млн
|з. Мэтт Доэрти
|«Вулверхэмптон», 16,8 млн
|п. Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|«Саутгемптон», 16,6 млн
|ф. Карлос Винисиус
|«Бенфика», аренда, 3 млн
|в. Джо Харт
|свободный агент
|п. Гарет Бэйл
|«Реал», аренда
Ушли
|Куда
|з. Кайл Уокер-Питерс
|«Саутгемптон», 13,3 млн
|з. Ян Вертонген
|«Бенфика», свободный агент
|п. Оливер Скипп
|«Норвич», аренда
|з. Райан Сессеньон
|«Хоффенхайм», аренда
|в. Михел Ворм
|свободный агент
|з. Хуан Фойт
|«Вильярреал», аренда
«Вулверхэмптон»
Пришли
|Откуда
|н. Фабиу Силва
|«Порту», 40 млн
|з. Нелсон Семеду
|«Барселона», 30 млн
|з. Ки-Джана Хувер
|«Ливерпуль», 9,9 млн
|з. Фернандо Марсал
|«Лион», 2 млн
|г. Матья Саркич
|свободный агент
|п. Витинья
|«Порту», аренда
|з. Райан Аит-Нури
|«Анже», аренда
Ушли
|Куда
|п. Диого Жота
|«Ливерпуль», 44,7 млн
|п. Элдер Кошта
|«Лидс», 17,7 млн
|з. Мэтт Доэрти
|«Тоттенхэм», 16,8 млн
|п. Джордан Грэм
|«Джиллингем», свободный агент
|п. Мин Ян Ян
|«Грассхоперс», свободный агент
«Арсенал»
Пришли
|Откуда
|п. Томас Парти
|«Атлетико», 50 млн
|з. Габриэл
|«Лилль», 26 млн
|з. Пабло Мари
|«Фламенго», 8 млн
|в. Алекс Рунарссон
|«Дижон», 2 млн
|з. Седрик Соареш
|свободный агент
|п. Виллиан
|свободный агент
Ушли
|Куда
|в. Эмилиано Мартинес
|«Астон Вилла», 17,4 млн
|з. Константинос Мавропанос
|«Штутгарт», аренда
|п. Генрих Мхитарян
|свободный агент
|п. Маттео Гендузи
|«Герта», аренда
|п. Лукас Торрейра
|«Атлетико», аренда
«Шеффилд Юнайтед»
Пришли
|Откуда
|н. Райан Брюстер
|«Ливерпуль», 26 млн
|в. Аарон Рэмсдейл
|«Борнмут», 20,5 млн
|з. Макс Лоу
|«Дерби», 3, 85 млн
|з. Джейден Богл
|«Дерби», 3, 85 млн
|п. Исмаила Кулибали
|«Сарпсборг», 2 млн
|в. Уэс Фодерингем
|«Рейнджерс», свободный агент
|з. Итан Ампаду
|«Челси», аренда
Ушли
|Куда
|н. Равел Моррисон
|«АДО Ден Хааг», свободный агент
|п. Исмаила Кулибали
|«Беерсхот», аренда
|ф. Леон Кларк
|«Шрусбери», свободный агент
|п. Марк Даффи
|«Флитвуд», свободный агент
«Бёрнли»
Пришли
|Откуда
|п. Дэйл Стивенс
|«Брайтон», 1,1 млн
|в. Уилл Норрис
|«Вулверхэмптон», ?
|п. Энтони Гомес Манчини
|«Анже», аренда
Ушли
|Куда
|п. Джефф Хендрик
|«Ньюкасл», свободный агент
|п. Аарон Леннон
|«Кайсериспор», свободный агент
|п. Айден О'Нил
|«Мельбурн Сити», свободный агент
|з. Бен Гибсон
|«Норвич», аренда
«Саутгемптон»
Пришли
|Откуда
|з. Ибраима Диалло
|«Брест», 15 млн
|з. Кайл Уокер-Питерс
|«Тоттенхэм», 13,3 млн
|з. Мохаммед Салису
|«Вальядолид», 12 млн
|н. Тео Уолкотт
|«Эвертон», аренда
Ушли
|Куда
|п. Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|«Тоттенхэм», 16,6 млн
|п. Харрисон Рид
|«Фулхэм», 6,5 млн
|п. Марио Лемина
|«Фулхэм», аренда, 2,2 млн
|з. Уэсли Худт
|«Лацио», аренда, 1 млн
|з. Мая Ёсида
|«Сампдория», свободный агент
|з. Седрик Соареш
|«Арсенал», свободный агент
|п. Софьян Буфаль
|«Монако», аренда
«Эвертон»
Пришли
|Откуда
|з. Бен Годфри
|«Норвич», 27,5 млн
|п. Аллан
|«Наполи», 25 млн
|п. Абдулай Дукуре
|«Уотфорд», 22,1 млн
|з. Нильс Нкунку
|«Марсель Б», 270 тыс.
|п. Хамес Родригес
|«Реал», свободный агент
Ушли
|Куда
|п. Морган Шнайдерлин
|«Ницца», 2, 23 млн
|п. Киран Дауэлл
|«Норвич», 2,2 млн
|н. Мойзе Кин
|«ПСЖ», аренда
|н. Тео Уолкотт
|«Саутгемптон», аренда
|з. Лейтон Бэйнс
|завершил карьеру
«Ньюкасл»
Пришли
|Откуда
|н. Каллум Уилсон
|«Борнмут», 22,25 млн
|з. Джемал Льюис
|«Норвич», 16,5 млн
|в. Марк Гиллеспи
|Свободный агент
|п. Джефф Хендрик
|Свободный агент
|п. Райан Фрейзер
|Свободный агент
Ушли
|Куда
|п. Дэн Барласер
|«Ротенхэм», 275 тысяч
|в. Джейк Тернер
|«Моркам», аренда
|п. Джек Колбэк
|Свободный агент
|в. Фредди Вудман
|«Суонси», аренда
|з. Флорьян Лежен
|«Алавес», аренда
|н. Йошинори Муто
|«Эйбар», аренда
«Кристал Пэлас»
Пришли
|Откуда
|п. Эберечи Эзе
|«КПР», 17,8 млн
|з. Натан Фергюсон
|свободный агент
|н. Миши Батшуайи
|«Челси», аренда
Ушли
|Куда
|н. Александер Сёрлот
|«РБ Лейпциг», 20 млн
|з. Ярослав Ях
|«Фортуна Ситтард», аренда
«Брайтон»
Пришли
|Откуда
|п. Якуб Модер
|«Лех», 11 млн
|з. Михал Карбовник
|«Легия», 5,5 млн
|н. Энди Зекири
|«Лозанна», 4 млн
|з. Ян Пол ван Хеке
|«НАК Бреда», 2 млн
|з. Джоэл Велтман
|«Аякс», 1 млн
|п. Адам Лаллана
|свободный агент
Ушли
|Куда
|п. Антони Нокар
|«Фулхэм», 11,7 млн
|п. Аарон Муй
|«Шанхай СИПГ», 4,5 млн
|з. Шейн Даффи
|«Селтик», аренда, 2,2 млн
|п. Дэйл Стивенс
|«Бёрнли», 1,1 млн
|в. Дэвид Баттон
|«Вест Бромвич», 1,1 млн
|з. Михал Карбовник
|«Легия», аренда
|п. Якуб Модер
|«Лех», аренда
|з. Мартин Монтойя
|свободный агент
«Вест Хэм»
Пришли
|Откуда
|п. Томаш Соучек
|«Славия», 16,2 млн
|з. Владимир Цоуфал
|«Славия», 6 млн
Ушли
|Куда
|п. Грейди Диангана
|«Вест Бромвич», 13,5 млн
|н. Альбиан Аети
|«Селтик», 5,5 млн
|н. Джордан Хьюджилл
|«Норвич», 3,3 млн
|п. Джош Каллен
|«Андерлехт», 500 тыс.
|в. Роберто
|«Реал Вальядолид», свободный агент
|з. Пабло Сабалета
|свободный агент
|п. Джек Уилшир
|свободный агент
|п. Карлос Санчес
|свободный агент
«Астон Вилла»
Пришли
|Откуда
|н. Олли Уоткинс
|«Брентфорд», 30,8 млн
|п. Бертран Траоре
|«Лион», 18,4 млн
|в. Эмилиано Мартинес
|«Арсенал», 17, 4 млн
|з. Мэтти Кэш
|«Ноттингем», 15,75 млн
|п. Росс Баркли
|«Челси», аренда
Ушли
|Куда
|в. Матья Саркич
|«Вулверхэмптон», свободный агент
|з. Джеймс Честер
|«Сток Сити», свободный агент
«Лидс»
Пришли
|Откуда
|н. Родриго
|«Валенсия», 30 млн
|з. Диего Льоренте
|«Реал Сосьедад», 20 млн
|п. Элдер Кошта
|«Вулверхэмптон», 17,7 млн
|п. Рафинья
|«Ренн», 17 млн
|з. Робин Кох
|«Фрайбург», 13 млн
|в. Иллан Мелье
|«Лорьян», 6,5 млн
|н. Джо Гельхардт
|«Уиган», 1 млн
Ушли
|Куда
|з. Лоран де Бок
|«Зюлте-Варегем», аренда
|п. Джордан Стивенс
|«Суиндон Таун», аренда
«Вест Бромвич»
Пришли
|Откуда
|п. Грейди Диангана
|«Вест Хэм», 13,5 млн
|п. Матеус Перейра
|«Спортинг», 9,1 млн
|з. Седрик Кипре
|«Уиган», 1,1 млн
|в. Дэвид Баттон
|«Брайтон», 1,1 млн
|з. Бранислав Иванович
|свободный агент
|в. Каллум Робинсон
|«Шеффилд Юнайтед», ?
Ушли
|Куда
|п. Джонатан Леко
|«Бирмингем», 1,1 млн
|з. Натан Фергюсон
|«Кристал Пэлас», свободный агент
|п. Крис Брант
|«Бристоль», свободный агент
«Фулхэм»
Пришли
|От
|п. Антони Нокар
|«Брайтон», 11,7 млн
|п. Харрисон Рид
|«Саутгемптон», 6,5 млн
|з. Кенни Тете
|«Лион», 3,2 млн
|з. Ола Айна
|«Торино», аренда, 2,5 млн
|п. Марио Лемина
|«Саутгемптон», аренда, 2,2 млн
|з. Энтони Робинсон
|«Уиган», 2,1 млн
|в. Адемола Лукман
|«РБ Лейпциг», аренда, 2 млн
|з. Тосин Адарабиойо
|«Манчестер Сити», 1,65 млн
|з. Йоаким Андерсен
|«Лион», аренда, 1 млн
|в. Альфонсо Ареоля
|«ПСЖ», аренда
|п. Рубен Лофтус-Чик
|«Челси», аренда
Ушли
|Куда
|в. Магнус Норман
|свободный агент
|п. Лука Де Ла Торре
|свободный агент
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