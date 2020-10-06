«Ливерпуль»

Пришли

Чемпионат Англии
«Арсенал» подписал полузащитника «Атлетико» за 50 млн евро
11 ЧАСОВ НАЗАД
Откуда
п. Диого Жота«Вулверхэмптон», 44,7 млн
п. Тиаго Алькантара«Бавария», 22 млн
з. Константинос Цимикас«Олимпиакос», 13 млн

Ушли

Куда
н. Райан Брюстер«Шеффилд Юнайтед», 26 млн
з. Деян Ловрен«Зенит», 12 млн
п. Ови Эджария«Рединг», 3,9 млн
п. Адам ЛалланаСвободный агент
в. Лорис Кариус«Унион», аренда
з. Натаниэль КлайнБез клуба
п. Шейи Оджо«Кардифф», аренда

«Манчестер Сити»

Пришли

Откуда
з. Рубен Диаш«Бенфика», 68 млн
з. Натаниэль Аке«Борнмут», 45,3 млн
п. Ферран Торрес«Валенсия», 23 млн
н. Пабло Морено«Ювентус» U-19, 10 млн
з. Иан Коуто«Куритиба», 6,5 млн
з. Исса Каборе«Мехелен», 4,5 млн

Ушли

Куда
п. Лерой Сане«Бавария», 45 млн
з. Николас Отаменди«Бенфика», 15 млн
з. Тосин Адарабиойо«Фулхэм», 1,65 млн
п. Давид Сильвасвободный агент
в. Клаудио Бравосвободный агент

«Манчестер Юнайтед»

Пришли

Откуда
п. Донни ван де Бек«Аякс», 39 млн
п. Амад Диалло«Аталанта», 30 млн
з. Алекс Теллес«Порту», 15 млн
п. Факундо Пеллистри«Пеньяроль», 8,5 млн
н. Эдинсон Каванисвободный агент

Ушли

Куда
з. Крис Смоллинг«Рома», 15 млн
н. Алексис СанчесСвободный агент
п. Тахит Чонг«Вердер», аренда
з. Кэмерон Бортуик-ДжексонСвободный агент
з. Диогу Далот«Милан», аренда
п. Андреас Перейра«Лацио», аренда
н. Одион Игало«Шанхай», конец аренды

«Челси»

Пришли

Откуда
п. Кай Хаверц«Байер», 80 млн
з. Тьяго СилваСвободный агент
н. Тимо Вернер«Лейпциг», 53 млн
з. Бен Чилуэлл«Лестер», 50,2 млн
п. Хаким Зиех«Аякс», 40 млн
в. Эдуар Менди«Ренн», 24 млн
з. Маланг Саррсвободный агент

Ушли

Куда
н. Альваро Мората«Атлетико», 56 млн
п. Марио Пашалич«Аталанта», 15 млн
п. Натан«Атлетико Минейро», 3 млн
п. Тьемуэ Бакайоко«Наполи», аренда за 2 млн
з. Давиде Дзаппакоста«Дженоа», аренда
н. Педро«Рома», свободный агент
п. Виллиан«Арсенал», свободный агент
п. Льюис Бейкер«Трабзонспор», аренда
п. Росс Баркли«Астон Вилла», аренда
з. Мэтт Миазга«Андерлехт», аренда
п. Рубен Лофтус-Чик«Фулхэм», аренда
з. Итан Ампаду«Шеффилд Юнайтед», аренда

«Лестер»

Пришли

Откуда
з. Уэсли Фофана«Сент-Этьен», 35 млн
з. Тимоти Кастань«Аталанта», 24 млн
п. Дженгиз Ундер«Рома», аренда, 3 млн
н. Ислам Слимани«Монако», окончание аренды

Ушли

Куда
з. Бен Чилуэлл«Челси», 50,2 млн
п. Фуссени Диабате«Трабзонспор», 1,57 млн
п. Адриен Силва«Сампдория», свободный агент
п. Бартош Капустка«Легия», свободный агент

«Тоттенхэм»

Пришли

Откуда
п. Джовани Ло Сельсо«Бетис», 32 млн
з. Серхио Регилон«Реал», 30 млн
з. Мэтт Доэрти«Вулверхэмптон», 16,8 млн
п. Пьер-Эмиль Хёйбьерг«Саутгемптон», 16,6 млн
ф. Карлос Винисиус«Бенфика», аренда, 3 млн
в. Джо Хартсвободный агент
п. Гарет Бэйл«Реал», аренда

Ушли

Куда
з. Кайл Уокер-Питерс«Саутгемптон», 13,3 млн
з. Ян Вертонген«Бенфика», свободный агент
п. Оливер Скипп«Норвич», аренда
з. Райан Сессеньон«Хоффенхайм», аренда
в. Михел Вормсвободный агент
з. Хуан Фойт«Вильярреал», аренда

«Вулверхэмптон»

Пришли

Откуда
н. Фабиу Силва«Порту», 40 млн
з. Нелсон Семеду«Барселона», 30 млн
з. Ки-Джана Хувер «Ливерпуль», 9,9 млн
з. Фернандо Марсал«Лион», 2 млн
г. Матья Саркичсвободный агент
п. Витинья«Порту», аренда
з. Райан Аит-Нури«Анже», аренда

Ушли

Куда
п. Диого Жота«Ливерпуль», 44,7 млн
п. Элдер Кошта«Лидс», 17,7 млн
з. Мэтт Доэрти«Тоттенхэм», 16,8 млн
п. Джордан Грэм«Джиллингем», свободный агент
п. Мин Ян Ян«Грассхоперс», свободный агент

«Арсенал»

Пришли

Откуда
п. Томас Парти«Атлетико», 50 млн
з. Габриэл«Лилль», 26 млн
з. Пабло Мари«Фламенго», 8 млн
в. Алекс Рунарссон«Дижон», 2 млн
з. Седрик Соарешсвободный агент
п. Виллиансвободный агент

Ушли

Куда
в. Эмилиано Мартинес«Астон Вилла», 17,4 млн
з. Константинос Мавропанос«Штутгарт», аренда
п. Генрих Мхитарянсвободный агент
п. Маттео Гендузи«Герта», аренда
п. Лукас Торрейра«Атлетико», аренда

«Шеффилд Юнайтед»

Пришли

Откуда
н. Райан Брюстер«Ливерпуль», 26 млн
в. Аарон Рэмсдейл«Борнмут», 20,5 млн
з. Макс Лоу«Дерби», 3, 85 млн
з. Джейден Богл«Дерби», 3, 85 млн
п. Исмаила Кулибали«Сарпсборг», 2 млн
в. Уэс Фодерингем«Рейнджерс», свободный агент
з. Итан Ампаду«Челси», аренда

Ушли

Куда
н. Равел Моррисон«АДО Ден Хааг», свободный агент
п. Исмаила Кулибали«Беерсхот», аренда
ф. Леон Кларк«Шрусбери», свободный агент
п. Марк Даффи«Флитвуд», свободный агент

«Бёрнли»

Пришли

Откуда
п. Дэйл Стивенс«Брайтон», 1,1 млн
в. Уилл Норрис«Вулверхэмптон», ?
п. Энтони Гомес Манчини«Анже», аренда

Ушли

Куда
п. Джефф Хендрик«Ньюкасл», свободный агент
п. Аарон Леннон«Кайсериспор», свободный агент
п. Айден О'Нил«Мельбурн Сити», свободный агент
з. Бен Гибсон«Норвич», аренда

«Саутгемптон»

Пришли

Откуда
з. Ибраима Диалло«Брест», 15 млн
з. Кайл Уокер-Питерс«Тоттенхэм», 13,3 млн
з. Мохаммед Салису«Вальядолид», 12 млн
н. Тео Уолкотт«Эвертон», аренда

Ушли

Куда
п. Пьер-Эмиль Хёйбьерг«Тоттенхэм», 16,6 млн
п. Харрисон Рид«Фулхэм», 6,5 млн
п. Марио Лемина«Фулхэм», аренда, 2,2 млн
з. Уэсли Худт«Лацио», аренда, 1 млн
з. Мая Ёсида«Сампдория», свободный агент
з. Седрик Соареш«Арсенал», свободный агент
п. Софьян Буфаль«Монако», аренда

«Эвертон»

Пришли

Откуда
з. Бен Годфри«Норвич», 27,5 млн
п. Аллан«Наполи», 25 млн
п. Абдулай Дукуре«Уотфорд», 22,1 млн
з. Нильс Нкунку«Марсель Б», 270 тыс.
п. Хамес Родригес«Реал», свободный агент

Ушли

Куда
п. Морган Шнайдерлин«Ницца», 2, 23 млн
п. Киран Дауэлл«Норвич», 2,2 млн
н. Мойзе Кин«ПСЖ», аренда
н. Тео Уолкотт«Саутгемптон», аренда
з. Лейтон Бэйнсзавершил карьеру

«Ньюкасл»

Пришли

Откуда
н. Каллум Уилсон«Борнмут», 22,25 млн
з. Джемал Льюис«Норвич», 16,5 млн
в. Марк ГиллеспиСвободный агент
п. Джефф ХендрикСвободный агент
п. Райан ФрейзерСвободный агент

Ушли

Куда
п. Дэн Барласер«Ротенхэм», 275 тысяч
в. Джейк Тернер«Моркам», аренда
п. Джек КолбэкСвободный агент
в. Фредди Вудман«Суонси», аренда
з. Флорьян Лежен«Алавес», аренда
н. Йошинори Муто«Эйбар», аренда

«Кристал Пэлас»

Пришли

Откуда
п. Эберечи Эзе«КПР», 17,8 млн
з. Натан Фергюсонсвободный агент
н. Миши Батшуайи«Челси», аренда

Ушли

Куда
н. Александер Сёрлот«РБ Лейпциг», 20 млн
з. Ярослав Ях«Фортуна Ситтард», аренда

«Брайтон»

Пришли

Откуда
п. Якуб Модер«Лех», 11 млн
з. Михал Карбовник«Легия», 5,5 млн
н. Энди Зекири«Лозанна», 4 млн
з. Ян Пол ван Хеке«НАК Бреда», 2 млн
з. Джоэл Велтман«Аякс», 1 млн
п. Адам Лалланасвободный агент

Ушли

Куда
п. Антони Нокар«Фулхэм», 11,7 млн
п. Аарон Муй«Шанхай СИПГ», 4,5 млн
з. Шейн Даффи«Селтик», аренда, 2,2 млн
п. Дэйл Стивенс«Бёрнли», 1,1 млн
в. Дэвид Баттон«Вест Бромвич», 1,1 млн
з. Михал Карбовник«Легия», аренда
п. Якуб Модер«Лех», аренда
з. Мартин Монтойясвободный агент

«Вест Хэм»

Пришли

Откуда
п. Томаш Соучек«Славия», 16,2 млн
з. Владимир Цоуфал«Славия», 6 млн

Ушли

Куда
п. Грейди Диангана«Вест Бромвич», 13,5 млн
н. Альбиан Аети«Селтик», 5,5 млн
н. Джордан Хьюджилл«Норвич», 3,3 млн
п. Джош Каллен«Андерлехт», 500 тыс.
в. Роберто«Реал Вальядолид», свободный агент
з. Пабло Сабалетасвободный агент
п. Джек Уилширсвободный агент
п. Карлос Санчессвободный агент

«Астон Вилла»

Пришли

Откуда
н. Олли Уоткинс«Брентфорд», 30,8 млн
п. Бертран Траоре«Лион», 18,4 млн
в. Эмилиано Мартинес«Арсенал», 17, 4 млн
з. Мэтти Кэш«Ноттингем», 15,75 млн
п. Росс Баркли«Челси», аренда

Ушли

Куда
в. Матья Саркич«Вулверхэмптон», свободный агент
з. Джеймс Честер«Сток Сити», свободный агент

«Лидс»

Пришли

Откуда
н. Родриго«Валенсия», 30 млн
з. Диего Льоренте«Реал Сосьедад», 20 млн
п. Элдер Кошта«Вулверхэмптон», 17,7 млн
п. Рафинья«Ренн», 17 млн
з. Робин Кох«Фрайбург», 13 млн
в. Иллан Мелье«Лорьян», 6,5 млн
н. Джо Гельхардт«Уиган», 1 млн

Ушли

Куда
з. Лоран де Бок«Зюлте-Варегем», аренда
п. Джордан Стивенс«Суиндон Таун», аренда

«Вест Бромвич»

Пришли

Откуда
п. Грейди Диангана«Вест Хэм», 13,5 млн
п. Матеус Перейра«Спортинг», 9,1 млн
з. Седрик Кипре«Уиган», 1,1 млн
в. Дэвид Баттон«Брайтон», 1,1 млн
з. Бранислав Ивановичсвободный агент
в. Каллум Робинсон«Шеффилд Юнайтед», ?

Ушли

Куда
п. Джонатан Леко«Бирмингем», 1,1 млн
з. Натан Фергюсон«Кристал Пэлас», свободный агент
п. Крис Брант«Бристоль», свободный агент

«Фулхэм»

Пришли

От
п. Антони Нокар«Брайтон», 11,7 млн
п. Харрисон Рид«Саутгемптон», 6,5 млн
з. Кенни Тете«Лион», 3,2 млн
з. Ола Айна«Торино», аренда, 2,5 млн
п. Марио Лемина«Саутгемптон», аренда, 2,2 млн
з. Энтони Робинсон«Уиган», 2,1 млн
в. Адемола Лукман«РБ Лейпциг», аренда, 2 млн
з. Тосин Адарабиойо«Манчестер Сити», 1,65 млн
з. Йоаким Андерсен«Лион», аренда, 1 млн
в. Альфонсо Ареоля«ПСЖ», аренда
п. Рубен Лофтус-Чик«Челси», аренда

Ушли

Куда
в. Магнус Нормансвободный агент
п. Лука Де Ла Торресвободный агент

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