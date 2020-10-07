«Арсенал» подписал опорника «Атлетико» Томаса Парти в последний день трансферного окна.
«Канониры» воспользовались опцией в контракте футболиста и выкупили его за фиксированную сумму в 50 млн евро. Лондонцы настолько торопились закрыть сделку, что даже не сообщили клубу футболиста о намерении активировать клаусулу. Как гласит официальное заявление на сайте «индейцев», об уходе игрока они узнали из сообщения Ла Лиги за 32 минуты до закрытия трансферного окна.
Руководители «Атлетико» пришли в ярость из-за подхода «Арсенала». По информации The Athletic, один из боссов испанского клуба назвал манеру англичан «невероятной» и заявил, что отношения между двумя командами испорчены навсегда.
- В сезоне-2019/20 Парти забил в Ла Лиге три мяча в 35 матчах.
- В текущем сезоне он выходил на поле за «Атлетико» в трех играх.