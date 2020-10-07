«Канониры» воспользовались опцией в контракте футболиста и выкупили его за фиксированную сумму в 50 млн евро. Лондонцы настолько торопились закрыть сделку, что даже не сообщили клубу футболиста о намерении активировать клаусулу. Как гласит официальное заявление на сайте «индейцев», об уходе игрока они узнали из сообщения Ла Лиги за 32 минуты до закрытия трансферного окна.