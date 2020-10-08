«Болельщики могут сыграть огромную роль в трудные моменты матчей, но и в хорошие тоже. Когда вы пропускаете, фанаты подбадривают вас, когда забиваете – заставляют оппонентов оставаться на расстоянии. Так происходит со всеми командами, но для нас это особенно важно: все знают, как сложно играть на «Энфилде» с фанатами, подгоняющими нас. Надеюсь, что все изменится как можно скорее, потому что нам нужны фанаты.