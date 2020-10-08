Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, как отсутствие фанатов сказывается на игроках команды.
«Болельщики могут сыграть огромную роль в трудные моменты матчей, но и в хорошие тоже. Когда вы пропускаете, фанаты подбадривают вас, когда забиваете – заставляют оппонентов оставаться на расстоянии. Так происходит со всеми командами, но для нас это особенно важно: все знают, как сложно играть на «Энфилде» с фанатами, подгоняющими нас. Надеюсь, что все изменится как можно скорее, потому что нам нужны фанаты.
Это улучшает наши выступления дома, но, когда мы играем на выезде, и местные болельщики выступают против нас – мне это нравится. Иногда это дает мотивацию добиться большего успеха. Это то, что мне определенно нравится, и я скучаю», – рассказал защитник BBC.
- В последнем туре «красные» потерпели крупнейшее поражение с 1963 года – 2:7 от «Астон Виллы».
- Днями ранее команда вылетела из Кубка Лиги в серии пенальти против «Арсенала».