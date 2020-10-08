Темнокожие тренеры английского футбола создали новую организацию, цель которой – борьба с расизмом в игре.

Футбольная коалиция темнокожих (Football’s Black Coalition, FBC) собирается влиять на спорт через чиновников, из-за которых в английском футболе всего несколько темнокожих тренеров, один рефери и ни одного представителя на руководящих должностях в Футбольной ассоциации Англии, Премьер-лиге и Футбольной лиге. В перспективе это может привести к созданию профсоюза темнокожих игроков из звезд прошлого и настоящего, сообщает Daily Mirror. Летом FBC стремительно выросла: действующие и бывшие игроки объединяют усилия с тренерами, чтобы добиться перемен.

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  • В коалиции заявили, что недовольны работой Kick It Out – организации, занимающейся борьбой с расизмом в футболе.
  • В FBC считают, что компания спонсируется футбольными функционерами и действует в их интересах.

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