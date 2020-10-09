В середине августа «Ман Сити» заслуженно проиграл «Лиону» и опять пролетел мимо полуфинала ЛЧ – кажется, Гвардиола уже забыл, как выглядит эта стадия. Спустя пару недель после португальского краха невеста (теперь жена) Александра Зинченко Влада Седан выпустила видос, в котором уничтожила Пепа. «Это полностью прокол Гвардиолы. Конечно, я не в праве критиковать, но зачем ему нужно было играть с тремя центральными защитниками? Сами футболисты хватались за голову от этого», – жахнула Влада.

Зинченко сразу же пришлось оправдываться – Саша пульнул пост с извинениями прямо в день свадьбы. Но если абстрагироваться от нарушения субординации, этики и других корпоративных вещей, госпожа Седан раскрыла ключевой инсайд: игроков «Сити» тоже утомило, что Пеп неудачно экспериментирует в решающих матчах.

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Когда такое происходит один раз, футболисты думают: наверное, это мы бездари – Пеп разработал феноменальный план, а мы его не выполнили. Во второй раз мысли примерно такие же: Гвардиола старался ради нас, ему явно виднее, нам стоило сыграть получше. Но к четвертому вылету из ЛЧ терпение заканчивается. Зачем выдумывать? Зачем изобретать? Зачем играть в чужой футбол? И главное: зачем дальше пахать и стараться, если на финише Пеп все усложнит и испортит?

Поведение Гвардиолы правда смотрится гиперстранно. Как будто коуч сосредоточенно и виртуозно проходит все уровни «Марио», а на предпоследнем левеле вдруг решает, что разумнее схватить джойстик только левой рукой. Разумеется, стратегия не прокатывает – приходится начинать с нуля. Но в реальности Пеп забывает, что играет в ЛЧ не один: за ним клуб, фанаты, футболисты. Все ждут победы в турнире, а Гвардиола развлекается с тактикой и дарит контент Владе Седан.

Пеп Гвардиола во время проигранного четвертьфинала ЛЧ против «Лиона» Фото: Getty Images

Судя по старту АПЛ, «Сити» до сих пор в лигочемпионской депрессии. В предыдущие сезоны в Манчестере Гвардиола набирал от семи до девяти очков в первых трех матчах. Сейчас – четыре очка при абсолютно тоскливой игре: Пеп отдался «Лестеру» на «Этихаде» и сгонял вничью с андерами из «Лидса». Само собой, Бьелса – великий тренер и ментор Гвардиолы, но, если ты рассчитываешь на золото, через такие клубы нужно спокойно перешагивать.

«Сити» словно забил на Премьер-лигу – там побеждать уже неинтересно. Сейчас у шейхов 14-е место и отрицательная разница, причем все объективно: если верить ожидаемым очкам по UnderStat, Пеп должен быть еще ниже. Да, у него есть матч в запасе, но не покидает ощущение: даже самого Гвардиолу уже не возбуждает АПЛ. Он перебил все рекорды клуба по внутренним трофеям, но их брали и другие коучи – от Манчини до Пеллегрини. Каталонца звали строго ради ЛЧ: теперь все матчи, перед которыми не играет великий гимн, резко стали вторичными, будничными, отвлекающими. Пепу срочно нужен реванш – мыслями он уже в плей-офф Лиги чемпионов-2020/21.

Больше всего эта ситуация напоминает первый заход Моуринью в «Челси»: он создал мощнейшую группировку, которая наводила ужас на всю Англию, но так и не забрал Кубок чемпионов. Дело закончилось поражением в гонке от «МЮ» и отставкой осенью 2007-го – Абрамович не стал терпеть, пока команда совсем поплывет.

Конечно, у Пепа есть куча времени, чтобы все исправить и ворваться в битву за титул АПЛ. Еще очевидно, что боссы вряд ли вышвырнут Гвардиолу посреди сезона – как минимум в благодарность за ту лояльность, которую он проявил в борьбе против финансового фэйр-плей. Но сейчас обстановка выглядит абсолютно прозрачно: либо Хосеп с пятой попытки все-таки приблизится к Кубку чемпионов (хотя бы как «ПСЖ»), либо ему правда пора сменить клуб.

И шейхи точно поддержат это решение – им пора сделать долгожданный шаг наверх. Но, вероятно, не с этим коучем.

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