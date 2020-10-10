Эта история не новая, но очень крутая – она здорово характеризует капитана «красных» и его несгибаемый характер. О невероятном подвиге Стиви Джи рассказал в автобиографии.

В январе 2014-го «Ливерпуль» играл в Кубке Англии с «Борнмутом», который тогда еще представлял Чемпионшип. Джеррард самоотверженно бросился в подкат под одного из соперников и заблокировал навес. После единоборства Стиви Джи почувствовал резкую боль в области паха: когда Харри Артер закидывал в штрафную, то ногой проехался по гениталиям капитана «красных».

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Джеррард подождал, когда камеры будут направлены в другую сторону, и засунул руку под трусы. «Когда вытащил ее, то содрогнулся от ужаса – на ней была кровь! Попытался играть дальше, но в голове билась одна мысль: «Вот ***** [блин]!»

Когда камеры вновь отвернулись, капитан заглянул под шорты, чтобы лучше разглядеть ранение – все было залито кровью, а на пенисе сиял огромный порез. «Меня уже волновали не заголовки новостных лент. Я больше переживал, не случилось ли там у меня чего-то по-настоящему серьезного», – вспомнил Стивен.

Стивен Джеррард Фото: Getty Images

По иронии главный врач «красных» Заф Икбаль остался в Ливерпуле – его заменил Энди Масси, дебютировавший с основой. Первый матч с главной командой стал для молодого доктора запоминающимся: его подозвал Джеррард и сообщил, что порезал член. «Он только что закончил бинтовать разбитую голову Мартина Шкртела и прилично офигел», – смеялся позже Стиви Джи.

Персонал «Ливерпуля» создал вокруг капитана круг, чтобы ни камеры, ни зрители не видели, что происходит. Главный тренер Брендан Роджерс посмотрел на Джеррарда в крови и со спущенными трусами и покачал головой. От этого Стиви запаниковал еще сильнее.

«Лицо Масси не выдавало ни малейших подробностей, но он ответил: «Да все нормально». Из этого краткого заключения я понял, что мой пенис сегодня, видимо, не отвалится. И я продолжил матч. Боль была не сильной – как при обычном порезе болит кожа, но меня больше волновала возможность заражения. У меня были травмы, когда в дело вмешивалась инфекция – лодыжка и пах в 2010-11 годах. И я опасался за чистоту грязи на стадионе. Но Крис знал, как оперативно я могу подцепить любую гадость, и я доверял его словам, что мне ничего не грозит».

Джеррард доиграл до конца матча и помог «Ливерпулю» победить. Но в раздевалке его ждали не поздравления, а стеб: «Парни смеялись до слез и отмачивали многочисленные шутки про швы, сантиметры, размеры моего хозяйства и будущие невероятные подвиги с моей женой Алекс. Я натужно улыбался, но мне хотелось их всех убить. Сборище футболистов – совсем не та компания, с которыми ты готов поделиться текущим состоянием твоего поврежденного члена».

Позже к Джеррарду подошел Масси и сказал, что на член все же стоит нанести четыре шва. Доктор и футболист отправились на поиски уединенной комнаты – оказалось, что на стадионе «Борнмута» найти такую невероятно сложно. Вокруг постоянно ходили посторонние люди и пытались пожать Джеррарду руку, не зная, что сейчас его мучает боль и ожидает малоприятная операция.

Стивен Джеррард Фото: Getty Images

«Когда мы нашли кабинет, я наконец снял все и посмотрел вниз! Очень не хотелось потерять в бою моего старого друга! Я старался вообще не смотреть, что там врач делает. Мы чуток разговорились, ведь в такой ситуации нужно поговорить, учитывая, что доку было там внизу не сильно приятнее, чем мне вверху. Как говорится, только ты зашил голову Шкртелу, как тебе уже приходится чинить пенис Джеррарда. Возможно, Масси тогда пожалел, что не остался дома тренировать детишек в Академии», – писал Джеррард.

Все прошло успешно, но по возвращении в раздевалку капитана ждала новая порция шуток от одноклубников: «А у тебя встал?» и «Док зашивал просто так или по любви?»

Спустя несколько лет инцидент вспомнил и Масси: «Я вынужден был вспомнить все медицинские нюансы, ведь нечасто приходится зашивать пенис. Тогда я еще подумал, что не хотел бы, чтобы первым пенисом, который я зашью, был член Джеррарда».

Но на дерби с «Эвертоном» вышел на поле, пусть и со швами на пенисе, и забил один из четырех мячей «Ливерпуля».

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