Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос о возможном переходе на «Этихад» Лионеля Месси из «Барселоны».

«Мне плевать, если честно. Если он придет – хорошо. Если не придет – в клубе достаточно отличных игроков, с которыми мне нравится играть, так что пока нечего обсуждать», – прокомментировал трансферную ситуацию бельгиец.