Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос о возможном переходе на «Этихад» Лионеля Месси из «Барселоны».
«Мне плевать, если честно. Если он придет – хорошо. Если не придет – в клубе достаточно отличных игроков, с которыми мне нравится играть, так что пока нечего обсуждать», – прокомментировал трансферную ситуацию бельгиец.
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- Летом 2020-го Лео попытался в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с клубом, ссылаясь на соответствующий пункт в контракте – «Сити» назывался главным претендентом на его подпись.
- Жозеп Бартомеу, правление «Барсы» и Ла Лига сообщили аргентинцу, что опция истекла раньше, чем он изъявил свое намерение.
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