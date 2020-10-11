Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд готов отправить в отставку главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.
Босс уже нашел замену норвежскому коучу – он присматривается к кандидатуре аргентинца Маурисио Почеттино, который в 2019 году вывел лондонский «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов, но в начале следующего сезона был заменен на Жозе Моуринью из-за неудачного старта.
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47-летний Сульшер отправится в отставку, если результаты клуба не улучшатся – руководство без колебаний пойдет на радикальный шаг, несмотря на его статус легенды клуба. О возможной тренерской замене сообщает Mirror.
- Сульшер возглавляет «МЮ» с 2018 года – в круговороте тренеров он сменил как раз Моуринью.
- Манкунианцы неудачно начали сезон-2020/21, набрав три очка в трех матчах.
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