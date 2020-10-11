Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд готов отправить в отставку главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

Босс уже нашел замену норвежскому коучу – он присматривается к кандидатуре аргентинца Маурисио Почеттино, который в 2019 году вывел лондонский «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов, но в начале следующего сезона был заменен на Жозе Моуринью из-за неудачного старта.

Чемпионат Англии
Сульшер – серийный убийца. Но мы знаем, когда «МЮ» его уволит
05/10/2020 В 09:30

47-летний Сульшер отправится в отставку, если результаты клуба не улучшатся – руководство без колебаний пойдет на радикальный шаг, несмотря на его статус легенды клуба. О возможной тренерской замене сообщает Mirror.

  • Сульшер возглавляет «МЮ» с 2018 года – в круговороте тренеров он сменил как раз Моуринью.
  • Манкунианцы неудачно начали сезон-2020/21, набрав три очка в трех матчах.

Гвардиола устал от «Ман Сити» и АПЛ. Ему пора покинуть «Этихад»

Чемпионат Испании
Почеттино заявил о желании тренировать «Реал»
18/09/2020 В 10:18
Чемпионат Испании
Названы четверо кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»
15/08/2020 В 18:47