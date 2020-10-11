Босс уже нашел замену норвежскому коучу – он присматривается к кандидатуре аргентинца Маурисио Почеттино, который в 2019 году вывел лондонский «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов, но в начале следующего сезона был заменен на Жозе Моуринью из-за неудачного старта.