Мини-выступление записано в честь 80-летнего юбилея одного из солистов, Джона Леннона – он родился 9 октября 1940 года. 53-летний Клопп спел припев из песни All You Need Is Love, продолжил припевом из Imagine и завершил выступление основным куплетом Yellow Submarine. После он поблагодарил Леннона, который трагически погиб в 1980 году, за его творчество.