Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп показал, что он талантлив не только в футболе, но и в искусстве. Немец исполнил несколько отрывков из репертуара группы The Beatles, которую также называют ливерпульской четверкой.
Мини-выступление записано в честь 80-летнего юбилея одного из солистов, Джона Леннона – он родился 9 октября 1940 года. 53-летний Клопп спел припев из песни All You Need Is Love, продолжил припевом из Imagine и завершил выступление основным куплетом Yellow Submarine. После он поблагодарил Леннона, который трагически погиб в 1980 году, за его творчество.
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- Леннона застрелили в декабре 1980 года, убийца отбывает пожизненный срок в тюрьме.
- Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года, под его руководством команда выиграла АПЛ и ЛЧ.
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