«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предлагают сократить число клубов в английской Премьер-лиге с 20 до 18.

Владельцы мерсисайдцев при поддержке «МЮ» работают над проектом «Оживление», который предполагает ряд изменений в структуре футбольных чемпионатов в Англии. Оба клуба ожидают поддержки документа со стороны других грандов: «Манчестер Сити», «Арсенала», «Челси» и «Тоттенхэма».

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В проекте предлагается направить 25% годового дохода АПЛ в размере 250 миллионов фунтов стерлингов (275,7 млн евро) клубам Английской футбольной лиги (первый, второй и третий дивизионы) и 100 миллионов (110) – Ассоциации футбола Англии, чтобы команды могли пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса, передает The Telegraph.

Согласно проекту, решающее право на различных голосованиях получат клубы «большой шестерки», а также «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм». В Чемпионшип из АПЛ будут вылетать два клуба, на повышение в классе также пойдут две команды. Клуб, занявший 16-е место в Премьер-лиге, будет играть в плей-офф с третьей, четвертой и пятой командами Чемпионшипа.

Вдобавок «МЮ» и «Ливерпуль» предлагают либо полностью упразднить Кубок английской лиги и Суперкубок страны, либо оставить первый турнир, но освободить от участия в нем клубы, задействованные в еврокубках.

Разработкой проекта занималась американская компания Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль», при поддержке «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, «МЮ» – 16-е.

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