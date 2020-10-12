«Ливерпуль» остро переживает вратарскую проблему – основной голкипер Алиссон травмирован, а Адриан пропустил семь мячей от «Астон Виллы». Клуб объявил о трансфере 17-летнего бразильца Марсело Питалугу из «Флуминенсе», но болельщики не сочли его достойной заменой Алиссону.

Фанаты вознамерились помочь любимому клубу и принялись за поиски вратаря самостоятельно. Удивительно, но им приглянулся российский игрок Антон Митрюшкин, который находится в статусе свободного агента. В твиттере начались призывы к руководству клуба.

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«Антон Митрюшкин. Никогда его не видел, но он 24-летний свободный агент. Подпишите его».

«Антон Митрюшкин – посмотрите на него. Может получиться неплохо».

«Подпишите контракт с Митрюшкиным».

Неожиданная активность фанов «Ливерпуля» объясняется тем, что в начале октября Митрюшкин попал в символическую сборную свободных агентов от Transfermarkt.

Митрюшкин – воспитанник «Спартака», затем выступал за швейцарский «Сьон» и находился на просмотре в «Монако».

В 2015 году выиграл со сборной России юношеский чемпионат Европы.

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