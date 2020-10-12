Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в начале карьеры мог оказаться в лондонском клубе, а не в «Манчестер Юнайтед».

«Футболистов, которые могли перейти к нам, но не перешли, было человек 50. Самый обидный случай – история с Криштиану Роналду, когда он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». У «Арсенала» уже было соглашение со «Спортингом», но «МЮ» взял Карлуша Кейруша помощником тренера. «МЮ» быстро перебил наше предложение и купил Роналду.

Футбол Венгер: «Женщина сможет играть с мужчинами в АПЛ. Почему нет?» 15 ЧАСОВ НАЗАД

Но у нас и правда была договоренность. У него уже была футболка «Арсенала», я обедал с ним и с его мамой на нашей клубной базе», – приводит слова 70-летнего Венгера Goal со ссылкой на The Guardian.

Роналду подписал контракт с «МЮ» в 2003 году и выиграл с английским клубом девять титулов.

Венгер работал в «Арсенале» с 1996 года по 2018-й.

Чемпионат Италии «ПСЖ» возобновил интерес к Роналду (Calciomercato) 21 ЧАС НАЗАД