Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп трогательно ответил на письмо 11-летнего болельщика Льюиса Балфа. Мальчик по настоянию друга семьи написал коучу месяц назад и поделился беспокойством перед поступлением в среднюю школу. Клопп выделил время и не оставил послание без реакции.

«Привет, Льюис. Могу начать с секрета? Я тоже нервничаю. На самом деле, я был бы обеспокоен, если бы не нервничал, ведь когда это случается, у меня появляется шанс превратить эту энергию во что-то позитивное. Понимаю, что для мальчика твоего возраста, наверное, странно думать, что тренер «Ливерпуля» может чувствовать то же, что и ты. Но я это чувстствую.

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По твоему письму мне ясно, что ты очень внимательный и заботливый человек, а когда у тебя есть эти качества, не нервничать очень трудно. Ты спросил у меня, что я делаю, когда так себя чувствуют мои игроки, и ответ прост – я напоминаю им, насколько они важны для меня, насколько я в них верю. Я не сомневаюсь, что такая же ситуация у тебя и у твоей семьи. Тебе не нужно беспокоиться о том, что происходит что-то плохое.

Юрген Клопп Фото: Getty Images

Как ты знаешь, я проиграл несколько финалов, и это неприятное чувство. Но с помощью семьи и друзей я шел вперед, и в конце концов мы провели время по-настоящему хорошо. Если бы я зациклился на плохих моментах, это было бы невозможно, так что будь позитивен в отношении себя и с нетерпением жди потрясающих моментов, которые, я уверен, у тебя будут. И не забывай, что ты – часть ливерпульской семьи, а это значит, что у тебя есть миллионы и миллионы таких же людей, которые хотят, чтобы ты был счастлив.

Твоя поддержка значит очень многое для меня и для всех в «Ливерпуле». Надеюсь, это письмо показывает, что и мы тоже поддерживаем тебя», – написал 53-летний Клопп.

На письмо отреагировала мама мальчика, Милена Балф. «Спасибо вам за прекрасный ответ на письмо моего сына о том, как он справляется с тревогой. Вы очень обрадовали его!» – написала женщина.

Клопп выиграл с «Ливерпулем» четыре трофея, включая АПЛ и Лигу чемпионов.

Команды Юргена проиграли шесть финалов из восьми.

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