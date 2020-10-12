Бывший главный тренер «Баварии», «Вольфсбурга», «Фулхэма» и других клубов Феликс Магат высказался о плодах работы Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Месси брал трофеи, а не Гвардиола. Без Месси система Пепа никогда не работала так успешно. В противном случае он уже давно выиграл бы Лигу чемпионов с «Баварией» или «Манчестер Сити».

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В «Барселоне» это работало исключительно из-за Лионеля Месси, который решает исход игры из ниоткуда. На мой взгляд, Гвардиола слишком часто проигрывает еще на стадии подготовки, желая заранее выиграть матч. Переоценка тактики часто выливается в ошибочные решения, которые препятствуют успеху», – цитирует Магата Spox.

В «Барселоне» Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов – в 2009 и 2011 годах.

В «Баварии» и «Манчестер Сити» Пепу данное достижение не покорилось.

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