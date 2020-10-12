Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в конце сентября получил от клуба бонус в размере 8,7 миллионов евро.

Лондонцы выплатили игроку премию за лояльность – она полагалась ему по условиям контракта, заключенного в январе 2018 года. Напомним, что Озил является самым высокооплачиваемым футболистом «Арсенала», его зарплата – 384 тысяч евро в неделю.