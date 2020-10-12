Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в конце сентября получил от клуба бонус в размере 8,7 миллионов евро.
Лондонцы выплатили игроку премию за лояльность – она полагалась ему по условиям контракта, заключенного в январе 2018 года. Напомним, что Озил является самым высокооплачиваемым футболистом «Арсенала», его зарплата – 384 тысяч евро в неделю.
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О бонусе за лояльность, который «Арсенал» выплатил Месуту, сообщило издание The Athletic.
- В последний раз Озил выходил на поле в футболке «Арсенала» в марте 2020 года, сыграв одну минуту в игре против «Вест Хэма» (1:0).
- Ранее «Арсенал» не включил Озила в число футболистов, которые сыграют за клуб на групповом этапе Лиги Европы-2020/21.
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