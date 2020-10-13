Легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда назвали самым переоцененным футболистов всех времен.
Англичанин на протяжении многих лет был капитаном родного клуба, привел «красных» к победе в Лиге чемпионов-2005 и нескольким внутрианглийским кубкам, но так и не смог завоевать титул чемпиона АПЛ. Его часто сравнивают с лучшими полузащитниками поколения, но не все признают величие Стивена. Ace Football собрал 6121 голос футбольных болельщиков в опросе о том, кого они считают самым переоцененным игроком в истории – первое место занял Джеррард. Вот так выглядит первая десятка, неплохая компания:
1. Стивен Джеррард – 23,5%
2. Поль Погба – 22%
3. Пеле – 20%
4. Килиан Мбаппе – 19%
5. Диего Марадона – 18%
6. Райан Гиггз – 16%
7. Мохамед Салах – 15,5%
8. Дэвид Бекхэм – 15%
9. Криштиану Роналду – 14%
10. Лионель Месси – 13%
- Джеррард играл за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 годы. Затем Стивен провел сезон в «Лос-Анджелес Гэлакси» и завершил карьеру.
- С 2018 года англичанин возглавляет шотландский «Рейнджерс».