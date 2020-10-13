Легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда назвали самым переоцененным футболистов всех времен.

Англичанин на протяжении многих лет был капитаном родного клуба, привел «красных» к победе в Лиге чемпионов-2005 и нескольким внутрианглийским кубкам, но так и не смог завоевать титул чемпиона АПЛ. Его часто сравнивают с лучшими полузащитниками поколения, но не все признают величие Стивена. Ace Football собрал 6121 голос футбольных болельщиков в опросе о том, кого они считают самым переоцененным игроком в истории – первое место занял Джеррард. Вот так выглядит первая десятка, неплохая компания:

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1. Стивен Джеррард – 23,5%

2. Поль Погба – 22%

3. Пеле – 20%

4. Килиан Мбаппе – 19%

5. Диего Марадона – 18%

6. Райан Гиггз – 16%

7. Мохамед Салах – 15,5%

8. Дэвид Бекхэм – 15%

9. Криштиану Роналду – 14%

10. Лионель Месси – 13%

  • Джеррард играл за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 годы. Затем Стивен провел сезон в «Лос-Анджелес Гэлакси» и завершил карьеру.
  • С 2018 года англичанин возглавляет шотландский «Рейнджерс».

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