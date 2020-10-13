Англичанин на протяжении многих лет был капитаном родного клуба, привел «красных» к победе в Лиге чемпионов-2005 и нескольким внутрианглийским кубкам, но так и не смог завоевать титул чемпиона АПЛ. Его часто сравнивают с лучшими полузащитниками поколения, но не все признают величие Стивена. Ace Football собрал 6121 голос футбольных болельщиков в опросе о том, кого они считают самым переоцененным игроком в истории – первое место занял Джеррард. Вот так выглядит первая десятка, неплохая компания: