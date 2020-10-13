Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер выпустил книгу под названием «Both Sides» («Обе стороны»), где рассказал множество забавных и шокирующих историй из жизни.
«Одна из моих бывших девушек вдруг пришла обратно и сказала, что беременна от меня. Сказала, что разберется с этим, но что я должен «заплатить по счетам». «И что это значит?» – спросил я. Она ответила: «Это значит, что ты должен оплатить мне пару новых сисек. Я хочу вернуть им форму». В итоге я оплатил ее визит к пластическому хирургу.
Другая девушка проверила мой телефон, пока я спал. Видимо, узнала, что у меня были другие девушки, кроме нее. Утром она исчезла – равно как и моя одежда. Она выбросила мои вещи в окно, они лежали на тротуаре», – цитирует отрывки из книги Бендтнера The Sun.
- Права на Бендтнера принадлежали «Арсеналу» в 2005-2014 гг. Датчанин провел за «канониров» 108 матчей, в которых забил 24 гола.
- В 2020 году Никлас присоединился к клубу «Торнбю ФФ», который выступает в четвертом дивизионе чемпионата Дании.