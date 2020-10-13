«Одна из моих бывших девушек вдруг пришла обратно и сказала, что беременна от меня. Сказала, что разберется с этим, но что я должен «заплатить по счетам». «И что это значит?» – спросил я. Она ответила: «Это значит, что ты должен оплатить мне пару новых сисек. Я хочу вернуть им форму». В итоге я оплатил ее визит к пластическому хирургу.