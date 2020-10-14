«Для меня важно, чтобы каждый в мире знал, что регион Нагорного Карабаха юридически признан как часть Азербайджана по всему миру, но в настоящее время незаконно оккупирован. В марте 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Азербайджана и требующую вывода всех армянских войск.

Я разделяю настрой многих, в том числе Организации Объединенных Наций, в вопросе того, что «серьезное беспокойство вызывает вооруженный конфликт в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, который продолжает угрожать международному миру и безопасности». Давайте добьемся мира и будем стремиться к справедливому будущему без насилия. Каждая смерть с обеих сторон – это потеря для всех», – написал Месут в твиттере. К посту он приписал цитату экс-президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка: «Проблемы Азербайджана – это наши проблемы, их радость – это наша радость». И добавил: «Одна нация, два государства».