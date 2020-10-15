Легендарный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выпустил автобиографию. «Моя жизнь в красном и белом» – одна из самых ожидаемых книг в истории футбола: немногие менеджеры пользуются таким уважением и оказали такое же влияние на игру, как месье Арсен. 70-летний француз не торопился с выпуском – он ушел из клуба своей жизни еще в 2018 году, но только сейчас созрел для публикации. Вот несколько историй от человека, который относится к футболу, как к делу «жизни и смерти».

Венгер оказался в «Арсенале» благодаря легенде «Тоттенхэма»

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Во времена работы в «Монако» Венгер подписал контракт с легендой «Тоттенхэма» Гленном Ходдлом. В рождественский период Арсен захотел сгонять в Англию на футбол и спросил агента Ходдла, какой матч ему выбрать. Делец предложил игру «Арсенала» против «Норвича» и оформил тренеру проходку в ложу на «Хайбери», где тот впервые встретился с членом совета директоров «Арсенала» Дэвидом Дейном. Мужчины подружились, а через пару лет француз оказался в лондонском клубе.

В юности Арсен мечтал о «Реале»

«Я был влюблен в «Реал Мадрид». Я думал, что это самый сильный, самый красивый, самый впечатляющий из всех клубов. Все игроки бегали в белом и выглядели великолепно. Там играли футболисты, которыми я восхищался, такие как Копа, Пушкаш и Ди Стефано. Это был клуб мечты», – цитирует отрывок книги Esquire.

«Арсенал» построил стадион благодаря новому контракту с Венгером

Долгое время клуб был вынужден расставаться с лучшими игроками, потому что на финансовом уровне не мог соперничать с конкурентами – лондонцы строили «Эмирейтс» и были в непростом положении. Более того, «канониры» вообще могли остаться без денег на арену – кредит им дали лишь с гарантией того, что Венгер останется в клубе: «Банки требовали гарантий. В качестве одной из них они попросили меня подписать продление сделки на пять лет. Мы с проектом стадиона были взаимосвязаны».

Француз отказал многим топовым клубам и сборным

«Ужасно отказывать клубу мечты из своего детства. Но у меня была миссия в «Арсенале», действующий контракт. Кроме того, я дал слово», – припомнил Венгер два оффера от «Реала». Кроме «сливочных», к нему обращались из «ПСЖ», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». На международном уровне ему предлагали работу в сборных Англии, Франции и Японии, где он успел поработать в клубном футболе.

В «Нанси» Арсен заправлял вообще всем – даже покупал клубу мячи

Период Венгера в «Арсенале» характерен тем, что он контролировал все сферы жизни команды. Оказывается, в прошлых клубах он делал еще больше – во французском «Нанси» он даже занимался подбором экипировки: «Иногда я один ехал в Мюнхен, где проходила выставка спортивных товаров и услуг, и ходил от стенда к стенду, чтобы договориться о покупке футбольных мячей для клуба. Например, однажды я заключил сделку с «Дерби» – клуб обязался поставлять мне 100 мячей за сезон по разумной цене. Я вернулся гордым своей работой и счастливым за команду».

Венгер рассказал, в чем проблема с Озилом

Француз купил Месута у «Реала» в 2013 году, но в последние годы немец почти не проходит в состав – «Арсенал» даже не включил его в заявку нового сезона на Лигу Европы. Арсен считает, что дело в подходе к таланту игрока: «Жестокое отношение с ним не работает. Как и всем художникам, ему нужно чувствовать поддержку в своем творчестве. У него есть чувство паса и исключительное ощущение момента, в который нужно отдать передачу. В его стиле игры есть что-то волшебное и простое. АПЛ – это поезд, который несется со скоростью 200 километров в час, и Озил не всегда поспевает за такой скоростью».

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