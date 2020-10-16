В последние годы португалец Жозе Моуринью немного поумерил пыл – не так легко зажигать на пресс-конференциях, когда результаты твоих команд оставляют желать лучшего. «Особенный» славится дерзкими выпадами в адрес коллег, но за второе пришествие в «Челси» и период в «Манчестер Юнайтед» он как будто стал спокойнее и добрее. У «Тоттенхэма» все идет неплохо – клуб провел ряд обнадеживающих матчей, трижды за месяц закинул оппонентам от пяти мячей и вернул Гарета Бэйла. На волне спортивных успехов задор вернулся и к тренеру – португалец выступает перед прессой в лучших традициях самого себя.

Поставил на место Сульшера

Чемпионат Англии Жозе выкинул из состава лидера «шпор» – раздевалка в шоке (Telegraph) 20/09/2020 В 13:21

Перед матчем со «Шкендией» в Лиге Европы Моуринью потребовал поменять ворота. Перед игрой киперы «шпор» пожаловались, что перекладина слишком низко – Жозе произвел собственный замер и пригласил спецов из УЕФА, рама на стадионе северомакедонского клуба действительно оказалась меньше регламентированного размера.

Через несколько дней после инцидента «Манчестер Юнайтед» играл против «Брайтона» и вырвал победу благодаря пенальти в дополнительное время. «Дьяволам» страшно везло весь матч – соперник пять раз пробил в каркас ворот и установил рекорд АПЛ по этому показателю. После игры тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер безобидно припомнил эпизод с участием португальского коуча: «Мы должны радоваться, что здесь нет Жозе, чтобы измерить ворота. Возможно, они были меньше обычного».

Моуринью в долгу не остался – он обыграл тот факт, что за два последних сезона в лиге «Юнайтед» 26 раз получил право пробить с точки. В прошлой кампании «дьяволы» получили 14 пенальти и установили рекорд турнира. «Я не думаю, что Сульшер будет волноваться насчет размера ворот – скорее насчет масштабов штрафной площади. Он не согласится играть со штрафной размером в 18 ярдов, только 22 ярда».

Пренебрежительно назвал тренера сборной Англии Гарета Саутгейта «Гарри»

Перед паузой на матчи сборной Жозе отметил, что капитан «шпор» Харри Кейн сыграл слишком много матчей на старте сезона. Тренер намекнул, что англичанину неплохо бы дать перерыв и не заигрывать во всех трех матчах за национальную команду – тем более, что одна из встреч носит товарищеский характер, а две другие пройдут в рамках Лиги наций.

Тренер Англии Гарет Сайтгейт в ответ попросил Моуринью бережнее относиться к главному бомбардиру команды в апреле-мае перед стартом Евро-2021. Естественно, последнее слово осталось за португальцем: «Могу пообещать моему другу Гарри, что до конца сезона я не выпущу Харри Кейна ни на одну минуту товарищеского матча». После тренеру «шпор» разъяснили, что «Гарри» и «Гарет» – это разные имена, он даже позвонил коллеге с извинениями. Интересно, называет ли он Бэйла так же нежно?

Напомнил Венгеру о кошмарной статистике личных встреч

На днях у легендарного тренера «Арсенала» вышла автобиография «Моя жизнь в красном и белом» – француз вспомнил период работы в английской Премьер-лиге, уделил в книге место противостояниям с сэром Алексом Фергюсоном, но ни слова не написал про разборки с Моуринью. Перед матчем пятого тура АПЛ у Жозе спросили, что он думает по этому поводу.

«Это потому, что он никогда не побеждал меня. Вы не будете писать главу о 12-14 матчах, из которых не выиграл ни одного. Почему он должен говорить обо мне в своей книге? Книга – это вещь, которая делает вас счастливыми и заставляет гордиться, поэтому я прекрасно понимаю ситуацию», – едко ответил португалец. Справедливости ради, Венгер обыгрывал «особенного» – но всего дважды, тогда как на счету Моуринью целых девять побед. После того, как Арсен объявил о завершении карьеры, Жозе выписал ему несколько комплиментов, но, похоже, так и не зауважал коллегу в полной мере.

Чемпионат Англии Экс-советник Моуринью: «В 2004-м у Жозе была договоренность с «Ливерпулем» 17/04/2020 В 20:34