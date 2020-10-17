Пятый тур АПЛ подарил ярчайшее дерби «Эвертона» и «Ливерпуля». «Ириски» под руководством Карло Анчелотти смотрелись остро и не смутились даже после моментального гола Садио Мане. После гола Майкла Кина команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Во втором тайме шла обоюдно острая игра, и «Ливерпуль» вновь вышел вперед после точного удара Мо Салаха. Позже шикарный Доминик Кэлверт-Льюин установил окончательный счет – 2:2. Он мог измениться в компенсированное время, но победный мяч «Ливерпуля» был отменен из-за миллиметрового офсайда Мане.

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А вот главные цифры дерби, которое стало для «Эвертона» настоящим кошмаром.

«Ливерпуль» потратил на первый гол в дерби всего 2 минуты.

Вирджил ван Дейк – один из главных символов надежной обороны «Ливерпуля». Это подтвердилось в дерби: «Эвертон» забил уже через 8 минут после ухода голландца из-за травмы.

Вирджил ван Дейк Фото: Getty Images

В мерсисайдском дерби всегда жестко: помимо Ван Дейка, из-за травмы в первом тайме был заменен Шеймус Коулман.

Кстати, Коулман – единственный представитель «Эвертона», который участвовал в последней победе над «Ливерпулем» в АПЛ. Это случилось в 2010 году.

«Эвертон» и «Ливерпуль» забили 4 мяча. Это много, учитывая, что последние 3 встречи на «Гудисон Парк» заканчивались 0:0.

Хамес опять оформил ассист. В пяти играх за «Эвертон» у него уже 3+4. За весь прошлый сезон Примеры за «Реал» у Родригеса набралось 1+1.

Майкл Кин стал первым с 2015-го игроком «Эвертона», кто забил «Ливерпулю» на «Гудисон Парк». Последним был еще Ромелу Лукаку, который после этого поиграл за «МЮ» и «Интер».

Салах забил 100-й мяч за «Ливерпуль» – на это ему потребовалось 158 игр. Он стал 17-м игроком «красных», которому покорилась эта отметка.

Мохамед Салах, «Ливерпуль» – «Эвертон» Фото: Getty Images

Одним из самых незаметных игроков стал Роберто Фирмино – он не нанес ни одного удара по воротам. Это уже третий подобный матч для бразильца на старте АПЛ.

«Эвертон» не побеждает «Ливерпуль» в АПЛ уже 20 матчей подряд (9 ничьих и 11 поражений).

Всего беспроигрышная серия «красных» в дерби во всех турнирах составляет 23 матча. Это рекорд: предыдущее достижение числилось за «Астон Виллой» (0 побед с 1981-й по 1992-й).

8 из 9 последних дерби на «Гудисон Парк» завершились ничьей.

«Эвертон» мог выиграть 5 стартовых матчей в лиге первые с сезона-1938/39. Но нет.

Доминик Кэлверт-Льюин, «Эвертон» Фото: Getty Images

Доминик Кэлверт-Льюин спас «Эвертон» и вновь забил: этот гол стал для него 10-м в семи матчах сезона во всех турнирах. Он стал пятым игроком в истории, кому удалось забить в пяти стартовых турах АПЛ подряд.

Конечно, какое мерсисайдское дерби без удаления? 22 красная в истории противостояния досталась Ришарлисону.

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