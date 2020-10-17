«Ливерпуль» был близок к победе над «Эвертоном» в суперпринципиальном дерби. «Красные» дважды вели в счете, оба раза позволяли сопернику отыграться. На 90-й минуте Ришарлисон грубо срубил Тьяго и досрочно отправился отдыхать, а спустя еще две минуты «красные» забили победный, казалось, мяч. Садио Мане открылся на углу штрафной, а потом отпасовал в центр под убийственный удар Джордана Хендерсона.

Но после просмотра ВАР рефери отменил гол из-за офсайда у сенегальского футболиста, и «Ливерпуль» потерял 2 очка. Момент вышел не на тоненького, а прямо на наитончайшего.

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Главный тренер «красных» Юрген Клопп, разумеется, уверен, что взятие ворот было правилам.

«Игрой в целом очень-очень доволен. Это наша лучшая игра на выезде с тех пор, как я здесь работаю.

Гол Хендерсона? Я не знаю, где та линия, по которой можно провести офсайд. Да, мы должны были победить. Парни провели суперигру против классной и уверенной команды. Мы доминировали с первой секунды», – сказал немец The Match of the Day.

Флэш-интервью для BT Sport и пресс-конференция состоялись спустя всего пару минут, поэтому мнение Клоппа радикально не изменилось:

«Я большой сторонник ВАР, но от него вы ожидаете правильные решения. Я опросил десять человек, и все мне сказали, что никакого офсайда не было. Это явно не поднимает настроение».

Не слишком доволен и легенда сборной Англии Гари Линекер:

«Естественно я рад за «Эвертон», но, черт возьми, ВАР высасывает жизнь из игры».

Даже легенда «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар посочувствовал заклятым соперникам:

«Это совсем не похоже на футбол – решения принимаются компьютерной программой. Она нужна, чтобы устранять ошибки и убирать явные офсайды, незамеченные арбитрами, но во явно не это».

«Я говорил это раньше и повторю еще раз. То факт, что они еще не записали кричалку «***** [нафиг] ВАР» для фейкового звука трибун – это ошибка». – считает автор аккаунта Paddy Power.

Однако горящие головы остудил редактор ESPN Дэйл Джонсон, который напомнил о новых правилах. Сначала он разобрал похожий момент в первом тайме у Вирджила ван Дейка.

«Офсайд Ван Дейка по новым правилам игры рукой не до подмышки. В прошлом сезоне это не было бы офсайдом. Заметьте, что красная линия заканчивается не локте, а идет дальше, вплоть до считываемой зоны».

«Офсайд Садио Мане – тот же случай, что у Ван Дейка. В прошлом сезоне это не был бы офсайд. Верхней частью руки теперь можно касаться мяча, поэтому тело нападающего рассчитывается чуть дальше, чем до подмышки».

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