Кепа Аррисабалага – пожалуй, худший трансфер в современной футбольной истории. Летом 2018-го «Челси» заплатил «Атлетику» за испанского вратаря 80 миллионов евро, сделав его самым дорогим голкипером мира. Спустя 2 года над Кепой принято только смеяться – он регулярно подводит Фрэнка Лэмпарда и привозит нелепейшие голы.

В матче 2-го тура Аррисабалага, получив пас от партнера по команде, не нашел лучшего выхода, чем пульнуть мячом в ногу вингера «Ливерпуля» Садио Мане. Команда Юргена Клоппа повела со счетом 2:0 и довела дело до победы на «Стэмфорд Бридж». А после игры Лэмпард признал, что Кепа мог бы сыграть и получше:

Чемпионат Англии Opta: Кепа пропустил 11 необязательных мячей и стал худшим вратарем АПЛ 23/07/2020 В 13:49

Кепа совершил большую ошибку. Явная ошибка. Если бы не эта ошибка и если бы не промах с пенальти, мы бы завершили матч вничью 1:1.

Сегодня, в матче 5-го тура, оборона «Челси» во главе с Кепой снова устроила цирковое представление. Банальный заброс «Саутгемптона» на чужую половину поля привел к неаккуратному пасу Курта Зума на Аррисабалагу. Вместо того, чтобы исправить ошибку товарища, испанец пролетел мимо мяча – и подарил Че Адамсу возможность сравнять счет. Игрок «святых» такой возможностью пренебрегать не стал.

Таким образом на счету Кепы стало три результативные ошибки, которые привели к пропущенному голу, – и это всего в трех матчах АПЛ, где он появлялся на поле! Удивительная скорострельность и страшная головная боль для Романа Абрамовича. Кажется, он еще никогда в жизни не тратил 80 миллионов евро настолько неразумно.

Летом «Челси» приобрел у «Ренна» голкипера Эдуара Менди за 24 млн евро, но сенегалец выбыл из строя как минимум на 2 недели из-за травмы бедра.

Матч «Челси» – «Саутгемптон» завершился вничью 3:3, «святые» сравняли счет на 90-й минуте.

Чемпионат Англии Marca: «Челси» отдаст Кепу в аренду «Валенсии» на 2 года 26/06/2020 В 13:00