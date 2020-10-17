Как сообщает Daily Mail со ссылкой на beIN SPORTS, подкат голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда против Ван Дейка привел к тому, что голландский защитник порвал крестообразную связку. Это означает, что он может пропустить остаток сезона-2020/21, так как на восстановление после подобной травмы уйдет 7-8 месяцев.