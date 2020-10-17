Лидер «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил тяжелейшую травму в дерби 5-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на beIN SPORTS, подкат голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда против Ван Дейка привел к тому, что голландский защитник порвал крестообразную связку. Это означает, что он может пропустить остаток сезона-2020/21, так как на восстановление после подобной травмы уйдет 7-8 месяцев.
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- Матч «Эвертон» – «Ливерпуль» завершился вничью – 2:2.
- Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» по ходу сезона-2017/18. В составе «красных» Вирджил выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и чемпионат Англии.
Источник: Daily Mail
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