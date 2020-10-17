Хосеп Гвардиола выводил «Манчестер Сити» на матч с «Арсеналом» в статусе тренера 14-й команды АПЛ – так низко «горожане» за последнее десятилетие еще не падали. Сценарий, по которому будет развиваться матч с бывшим учеником Микелем Артетой, был понятен заранее – владение, владение и владение «Сити», а еще воздушные контратаки «канониров», целиком и полностью завязанные на реализации топ-страйкеров гостей и ошибках защиты. Перед игрой Артета говорил, что они с Пепом читают мысли друг друга, но каталонец явно не делал ничего, чтобы перехитрить приятеля – все решил уровень исполнителей в каждой линии.

Этот сезон – финальный по действующему контракту Гвардиолы, поэтому в последние месяцы его риторика на пресс-конференциях частенько строится в духе «Последнего танца» Фила Джексона: нужно выиграть сейчас и красиво уйти в закат, пускайте титры. Конечно, сейчас такое развитие событий в мечтах у фанатов и боссов «Сити» – после кучи провалов в Лиге чемпионов гениальный Пеп победит всех и всем все докажет.

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Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Но менеджмент футбольного клуба вынуждает просчитывать все сценарии – в том числе, те, в которых кубков и медалей нет и не предвидится. Что если к тики-таке приспособится более-менее каждый думающий тренер АПЛ, а в Европе на Гвардиолу снова что-то снизойдет, он переиграет сам себя тактически и достойно вылетит в очередном четвертьфинале? Прогресс «Манчестер Сити» как организации позволяет рассуждать в том ключе, что в главном офисе уже думают о жизни после лысого шарлатана.

В 2020 году складывается ощущение, что в стратегии манкунианского клуба сейчас происходит серьезный надлом. Философия Хосепа Гвардиола достаточно уникальна, чтобы безболезненно переносить ее из команды в команду – только на адаптацию у футболистов уходит не один год, с ходу понять каждую задумку каталонца не получилось, кажется, ни у кого.

Хосеп Гвардиола, Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Поэтому уход Пепа отправит «Сити» в серьезную перестройку. Тренеру с другим видением не нужны столько крайних защитников с определенными качествами, столько левоногих центрбеков, столько универсалов в центре поля и так далее. Представьте, если вдруг на «Этихаде» высадится Антонио Конте – такой тактик разгонит половину команды и срочно выпишет из «Спартака» любимого Виктора Мозеса.

На «Этихаде» поддерживают идеи Гвардиолы, поэтому ему так комфортно на севере Англии. Каталонец трудится в АПЛ пятый сезон – это дольше, чем в «Барселоне» и «Баварии», и, если верить инсайдам Николо Скиры, коуч готов продлить соглашение на шестой год сотрудничества. Поэтому с точки зрения клубного руководства было бы глупо умножать на ноль такой долгий срок тренерской работы – как минимум, как выгодно продать столько игроков обороны, словно в интернет-магазине купленных по 50 млн евро за штуку.

У шейхов, владеющих «Манчестером», есть целый спортивный холдинг City Football Group, куда помимо топ-клуба АПЛ входят еще девять фирм в разных частях света – от Штатов до Индии, от Франции до Уругвая. И в этом смысле интересно сравнение CFG с другой подобной структурой – это Red Bull: «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллс», две команды в Бразилии.

Ральф Рангник, «Лейпциг», Red Bull Фото: Getty Images

У производителя энергетиков изначально был план, разработанный гуру и маэстро Ральфом Рангником, и все новые тренеры следовали определенной философии и внутри нее грамотно развивались и совершенствовались. И такая стратегия дает результат – Рогер Шмидт, Ади Хюттер, Ральф Хазенхюттль, Джесси Марш и Марко Розе двигаются в интересных направлениях и постоянно прогрессируют. В «Ред Булл» идет постоянный поиск свежих идей и людей, которые способны их воплощать. И поэтому когда Розе ушел на повышение в «Гладбах», из США тут же выдернули Марша, чтобы тот развивался в Австрии и потенциально пошумел с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

Подобной миграции нет в City Football Group. «Манчестер» слишком далеко оторвался по уровню от аффилированных дочерних компаний типа «Жироны» или «Труа» – никто из местных тренеров не готов в 2021 или 2022 году заменить Гвардиолу. Плохо и то, что в концерне «Сити» и не пытаются создавать ничего похожего. Да, в «Нью-Йорке» работали Патрик Виейра, многолетний помощник Пепа Доменик Торрент и сейчас трудится Ронни Дейла. Но представить, что норвежца поднимут в АПЛ для похода за Лигой чемпионов, решительно невозможно.

Поэтому, вероятно, мы наблюдаем последние годы проекта Гвардиолы – никакого продолжения в Англии у него не будет. Да, похоже, что в «Сити» готовили в преемники Микеля Артету, но тот не захотел ждать несколько лет и поехал за собственным делом в «Арсенал». И после срыва варианта B на «Этихаде» не нашлось даже отдаленных намеков на вариант C.

На фоне регулярно повторяющихся жалоб Пепа на эмоциональное выгорание можно представить, что он действительно скоро возьмет отпуск – невозможно так часто и так обильно думать о футболе и инвертированных вингерах. Но никакой передышки не будет у топ-менеджеров «Манчестер Сити». Хэдхантерам арабских шейхов нужно будет искать нового коуча и каждую минуту понимать, как крупно они облажались с глобальным планированием.

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