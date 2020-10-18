В матче пятого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» (1:0). Одним из спорных и ярких моментов скучной встречи стал инцидент вокруг Серхио Агуэро. После борьбы у углового флага девушка-лайнсмен Шан Мэсси-Эллис отдала аут «Арсеналу». Это возмутило аргентинского нападающего, который сначала что-то высказал арбитру, а затем схватил ее за шею. На фото это кажется безобидным, но в динамике действия аргентинца выглядят далеко не нежными (к сожалению, мы не можем показать вам эпизод из-за прав на видео-трансляции АПЛ).

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Это не понравилось ни Шан (она сделала движение, чтобы оттолкнуть футболиста), ни фанатам. В твиттере сразу обрушились на Куна с критикой. К болельщикам присоединились известные люди.

Журналист Пирс Морган написал: «Что делает Агуэро? Почему это не удаление?»

Член парламента Розена Аллин-Хан тоже возмущена: «Кем себя возомнил Агуэро? Это совершенно неприемлемо».

Вот слова журналистки Лин Прескотт: «Агуэро дотронулся до шеи Мэсси. Это действительно очень плохо. Он ни за что бы так не сделал, будь перед ним мужчина. Унизительно и неправильно. Он даже не понимает, что натворил. Это должна быть дисквалификация».

Но никаких санкций против Куна не последовало. Главный арбитр Энтони Тэйлор оставил эпизод без внимания. ФА тоже не нашла состава преступления, сообщает The Sun.

Это противоречит правилам, введенным в 2016 году. Согласно их своду в английском футболе любой физический контакт с судьей или помощником требует желтой или красной карточки в зависимости от серьезности инцидента.

За аргентинского нападающего заступился Пеп Гвардиола: «Камон, парни. Серхио – самый приятный человек, которого я когда-либо встречал. Ищите сенсации в других ситуациях, а не в этой».

Беспокойство Хосепа понятно: из-за травм начало сезона пропускали оба форварда «Сити». Если Кун наконец вернулся, то Габи Жезус выбыл на неопределенный срок. Гвардиола не хочет вновь остаться без нападающих.

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