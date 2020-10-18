Журналистов удивил приезд главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы на «Этихад» перед матчем против «Арсенала» на скромном электрокаре Nissan Leaf за 42 тысяч евро. Но это не главная новость – на боку автомобиля сияла огромная царапина. Видимо, недавно Гвардиола попал в очередное ДТП.

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Это далеко не первая авария Пепа. Первые неприятности на дорогах начались еще в Испании, где коуч начал тренерскую карьеру.

«Гвардиола не обладает репутацией хорошего водителя, скорее, наоборот. Еще со времен жизни в Барселоне за Пепом закрепилась дурная слава, потому неудивительно, что в Англии испанец сменил уже четыре автомобиля», – отметили авторы книги «Сити» Пепа: создание суперкоманды» Пол Балус и Ли Мартин.

В Англии проблемы Гвардиолы усугубились: во-первых, Пеп далеко не самый внимательный водитель, во-вторых, испанцу было невероятно сложно перестроиться на британское движение. После перехода в «Сити» испанец ездил на Mercedes GLE, Range Rover, Bentley GTX700 и Mini Cooper. Общая стоимость авто 600 тысяч евро – и всем им Гвардиола нанес повреждения, включая залитый бензин в дизельный Range Rover.

К общей сумме повреждений стоит прибавить новенький электрокар и Audi RS6, который Пеп разнес во время работы в Германии: тренер задумался, не успел затормозить и влетел в Volkswagen. Несмотря на ДТП, Гвардиола не отказал в селфи одному из свидетелей аварии.

«Пеп хорош во многих вопросах, но вождение автомобиля явно не его конек. Его сразу незадавшаяся битва с дорогами Манчестера продолжается», – написали журналисты The Sun. Они отметили, что однажды Гвардиола не вписался в поток машин, починил авто и через несколько недель вернулся к ремонтникам с той же проблемой.

Логично, что автомобили Пепа становятся все дешевле: с Range Rover за 220 тысяч евро он пересел на Nissan за 42 тысячи. Зачем переплачивать за то, что скоро отправится на металлолом.

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