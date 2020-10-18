В октябре бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выпустил автобиографию под названием «Моя жизнь в красном и белом». В книге не оказалось ни единого упоминания Жозе Моуринью, и у португальца на одной из пресс-конференций спросили, как он относится к этому факту.

«Ты не будешь писать главу про 12-14 матчей, в которых ты никогда не побеждал. Так почему он должен говорить обо мне в своей книге? Книга выпускается для того, чтобы порадовать себя, заставить гордиться собой. Так что я отлично понимаю ситуацию», – заявил Моуринью.

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«Что касается Жозе, то от него исходят постоянные провокации. Чувствую себя так, как будто я попал в детский сад. Но это часть его личности», – прокомментировал слова Моуринью Венгер.

К слову, Жозе не совсем прав: мсье Арсен все-таки обыгрывал его в течение своей карьеры – правда, всего два раза. В остальных 16 матчах команды Моуринью побеждали 9 раз, еще 7 игр завершились вничью.

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Венгер тренировал «Арсенал» в 1996-2018 гг. и выиграл три чемпионата Англии.

На счету Моуринью также три титула чемпиона Англии, выигранных с «Челси» (2005, 2006, 2015).

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