Пятый тур АПЛ нанес «Ливерпулю» новые удары. После 2:7 от «Астон Виллы» «красные» не победили в дерби и потеряли важнейшего Вирджила ван Дейка. Самое неприятное в этой истории то, что виновник есть, но его никак не накажут.

Что произошло

Чемпионат Англии Ван Дейк порвал кресты и, скорее всего, пропустит весь сезон (beIN SPORTS) ВЧЕРА В 19:45

Эпизод случился в дебюте матча против «Эвертона». Голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд вылетел на перехват и вонзился в колено Ван Дейка. Голландцу несколько минут оказывали помощь, но замены уже было не избежать.

В тот же вечер журналисты сообщили о страшном диагнозе – у Вирджила случился разрыв крестообразных связок. Представители «Ливерпуля» призвали не торопиться и рассчитывали на лучшее, но нет – 18 октября мерсисайдцы подтвердили, что защитник перенесет операцию на колене и пропустит неопределенный срок. Точное время не назовет никто, все зависит от степени серьезности травмы: некоторые футболисты восстанавливались за 4-5 месяцев, кому-то требовался весь сезон.

Как накажут Пикфорда

Самое обидно для «красных», что никак. 19 октября представители ФА прокомментировали ситуацию и акцентировали внимание на том, что вратарь сборной Англии не будет наказан.

Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Почему не вмешался ВАР

Многих возмутил не только вердикт ФА, но и действия главного арбитра Майкла Оливера, который не удалил Пикфорда за брутальный подкат. Особые претензии прилетели и судье на ВАР Дэвиду Куту.

The Times отметил, что судьи не проверяли подкат Пикфорда, так как Ван Дейк стал участником эпизода после офсайда – арбитры посчитали, что после определения вне игры эпизод завершился. Оливер же в тот момент концентрировался на другом эпизоде (офсайде Ван Дейка), пропустил подкат Пикфорда и понадеялся на ВАР.

«Ливерпуль» оказался в тяжелом и несправедливом положении. Во-первых, успех всего сезона будет зависеть от состояния Ван Дейка, так как он безусловный лидер обороны. Во-вторых, виновник глобальных проблем «красных» не понесет наказание.

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