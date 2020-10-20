Голкипер получил угрозы в соцсетях, а также подвергся многочисленным оскорблениям. Также досталось нападающему «ирисок» Ришарлисону, который был удален на 90-й минуте за нарушение против Тьяго Алькантары. Полиция начала проверку.

«Мы расследуем ряд оскорбительных сообщений, сделанных в отношении двух футболистов «Эвертона». Детективы проводят расследование, чтобы идентифицировать людей, разместивших твиты, и если мы выявим правонарушения, мы будем принимать меры, чтобы привлечь виновных к ответственности. Те, кто использует интернет для нападок на других, совершает угрозы на почве ненависти, выходят за рамки закона», – заявил представитель полиции Мерсисайда, которого цитирует Daily Mail.