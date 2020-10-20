Трансфер российского полузащитника Андрея Канчельскиса из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон» попал в топ-10 самых дорогих за всю историю АПЛ с учетом инфляции. В 1995-м переход футболиста обошелся «ирискам» в 7,41 млн евро – в конвертации на 2020 год эта сумма составила бы 76,8 млн.