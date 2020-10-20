Трансфер российского полузащитника Андрея Канчельскиса из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон» попал в топ-10 самых дорогих за всю историю АПЛ с учетом инфляции. В 1995-м переход футболиста обошелся «ирискам» в 7,41 млн евро – в конвертации на 2020 год эта сумма составила бы 76,8 млн.
Самым дорогим признан трансфер легендарного нападающего Алана Ширера в «Ньюкасл». «Сороки» заплатили «Блэкберну» за автора 148 голов 20,7 млн евро (173,45 млн в 2020-м). Полностью топ от сайта Give Me Sport выглядит следующим образом:
1. Алан Ширер («Блэкберн» – «Ньюкасл», 1995) – 20,7 млн евро (173,45)
2. Поль Погба («Ювентус» – «МЮ», 2016) – 97 млн евро (165,4)
3. Кевин де Брёйне («Вольфсбург» – «Сити», 2015) – 75,1 млн евро (137,4)
4. Фернандо Торрес («Ливерпуль» – «Челси», 2011) – 57,1 млн евро (134,3)
5. Стэнли Коллимор («Ноттингем Форест» – «Ливерпуль», 1995) – 128,5 млн евро (133)
6. Деннис Бергкамп («Интер» – «Арсенал», 1995) – 11,3 млн евро (115,2)
7. Рио Фердинанд («Вест Хэм» – «Лидс», 2000) – 25,7 млн евро (79)
8. Андрей Канчельскис («МЮ» – «Эвертон», 1995) – 7,41 млн евро (76,8)
9. Крис Армстронг («Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм», 1995) – 4,9 млн евро (69,7)
10. Стэн Коллимор («Ливерпуль» – «Астон Вилла», 1997) – 10,4 млн евро (66,26)
- Канчельскис отыграл в «Эвертоне» два сезона, в которых провел 50 матчей и забил 20 мячей.
- Сейчас Андрей работает главным тренером в узбекском «Навбахоре».