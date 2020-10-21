«Он будет вне игры довольно долго, такова ситуация. Мы знаем это с того момента, как… Я ожидал этого уже в субботу сразу после игры, особенно после просмотра повторов стыка. В первый раз я увидел момент со скамейки, а когда посмотрел снова – стало совершенно ясно, что это надолго. Мы будем ждать его, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы», – так Клопп прокомментировал травму Вирджила ван Дейка перед матчем Лиги чемпионов с «Аяксом».

Тренер «Ливерпуля» старался быть позитивным и не стал размышлять, как потеря лидера скажется на перспективах команды в текущем сезоне. Конечно, глупо ожидать от коуча футбольной команды полной откровенности на публике. Но очевидно, что результат матча с «Эвертоном» был забыт в тот момент, когда пришли результаты углубленного обследования колена нидерландского защитника.

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Что случилось?

Скан подтвердил худшие опасения – кипер «ирисок» в жутком подкате врубился в опорную ногу гиганта и повредил крестообразные связки его правого колена. Пикфорд извинился перед Ван Дейком через капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона и попытался связаться с Виржилом лично, но раскаяние вратаря едва ли смягчит игроков и болельщиков «красных».

В раздевалке мерсисайдцев все были в ярости от случившегося, учитывая, насколько опасно и несвоевременно Пикфорд пошел в стык. Повторы зафиксировали офсайд у защитника, и к вратарю не применили никаких санкций. После игры клуб обратился в Футбольную ассоциацию за разъяснениями – организация повторно разобрала эпизод, но не сочла нужным наказать нарушителя постфактум.

Ван Дейку предстоит операция, которая надолго оставит его без футбола. «Ливерпуль» в официальном релизе отказался назвать возможные сроки возвращения, но прецеденты показывают, что счет пойдет на месяцы. Учитывая характер травмы, Вирджил пропустит большую часть сезона-2020/21, и будет большой удачей, если он вообще сыграет в текущей кампании.

У «Ливерпуля» есть варианты?

Близкий к клубу журналист The Times сообщил, что «красные» не собираются выходить на рынок свободных агентов – вряд ли чемпионов Премьер-лиги может усилить футболист, который никому не пригодился с конца прошлого сезона.

Это означает, что Жоэль Матип и Джо Гомес – единственные центральные защитники команды, которым предстоят шесть матчей за 18 дней, начиная с «Аякса». Клопп настойчиво твердил, что доволен кадровой ситуацией в этой зоне и не стал никого приглашать на место уехавшего в «Зенит» Деяна Ловрена. Сравним с ситуацией в «Манчестер Сити» – у клуба на позиции есть пять профильных игроков плюс Фернандиньо, почти весь прошлый сезон отыгравший в защите.

В планах немца был вариант с использованием Фабиньо в центре обороны, и матч против «Челси» в сентябре показал, что ход может сработать – но это в свою очередь лишает мерсисайдцев единственного чистого опорника. Из альтернатив – игроки молодежки, которых Юрген наигрывал в предсезонных встречах. Никто из них не выступал на серьезном уровне, и Клопп не рассчитывал на парней в АПЛ и Лиге чемпионов – после вылета из Кубка Лиги клуб усиленно пытался пристроить юнцов в аренду.

Масштабу катастрофе добавляет статистика. За четыре совместных года в клубе Матип и Гомес ни разу не начинали матч «Ливерпуля» парой центральных защитников. Джо неважно играет в последнее время, и в старте против «Эвертона» вышел Жоэл. Камерунец провел полный матч в АПЛ впервые с октября 2019-го, потому что на протяжении года больше времени тусовался в лазарете, чем на тренировочном поле.

Практически после каждой встречи игрок жалуется на повреждения, перед «Аяксом» он тоже отправился на обследование – как выяснилось, не просто так. «С его бэкграундом было очевидно, что он не выйдет в основе после 90 минут с «Эвертоном», – Клоппа травматичность футболиста уже не удивляет.

Насколько важна роль Ван Дейка в успехах команды?

«Я не представляю, сколько матчей подряд провел Вирджил. Он много раз играл через боль, но сегодня не смог продолжить. Это нехорошо», – такова была реакция Клоппа сразу после встречи с «Эвертоном». Юрген потерял главного игрока последних двух лет. Партнеры Ван Дейка получали травмы, теряли форму, подвергались ротации – он был в составе всегда. С января 2018-го нидерландец 93 раза подряд выходил в старте на матчи АПЛ. Не мешали даже серьезные травмы: два года назад он получил перелом ребер в игре за клуб, а после провел 90 минут за национальную команду.

«Не делайте проблему больше, чем она есть на самом деле», – примерно в таком духе высказывается Юрген в любой подобной ситуации. Например, после поражения против «Астон Виллы» со счетом 2:7. В подобном случае это справедливо, то был отдельный матч, в котором все сложилось в пользу бирмингемцев. Но трудно переоценить потерю футболиста, приход которого кардинально трансформировал команду. Трансфер Ван Дейка превратил слабое место коллектива Клоппа в главную силу на пути к победам в Лиге чемпионов и Премьер-лиге. Все говорят об атакующем трио Салах-Фирмино-Мане, но до покупки нидерландца «красным» нередко приходилось играть по бразильской системе.

Отрыв «Ливерпуля» во главе таблицы прошлого сезона многие связывают с тем, что клубу везло с травмами. Это заблуждение, потому что важнейшие отрезки «красные» проводили без некоторых игроков первой команды – Алиссона, Фабиньо, Окслейд-Чемберлена, Матипа, Хендерсона, Кейта и Шачири. В начале 2020 года у Клоппа в распоряжении было всего 13 здоровых игроков взрослого состава. Игроки подмены справились с вызовом, но Ван Дейк – это другое.

Какие перспективы?

Отсутствие Вирджила обойдется «Ливерпулю» дороже, чем потеря Эмерика Лапорта для «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Об этом говорил и Джейми Каррагер, размышляя о перспективах «красных» без лидера защиты. После покупки Тьяго телеэксперт и легенда мерсисайдцев уверенно ставил на команду Клоппа в гонке за чемпионство, но теперь у него другой фаворит.

«Защитят ли они титул? История показывает, что нет. Я вспоминаю Кантона – это была не травма, но он пропустил половину сезона. «Блэкберн» выиграл титул. Рой Кин порвал кресты – «Арсенал» выиграл титул. Лапорт пропустил половину сезона, и «Сити» отдал корону. Кто знает, что могло бы случиться, но игроки, которых я упомянул, приводили команды к чемпионству. С Ван Дейком «Ливерпуль» взял бы лигу, теперь я ставлю на «Манчестер Сити».

Игрок не может быть важнее целой команды, но роль Вирджила для «красных» настолько велика, что они не будут прежними в нынешнем сезоне. Кампания только началась, и клуб по-прежнему участвует в трех соревнованиях, но лучший вариант для фанатов мерсисайдцев – залезть в криокапсулу и проспать до лета 2021 года.

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