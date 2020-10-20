В прошлом сезоне вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага пропустил 11 необязательных мячей, став худшим по этому показателю в АПЛ. Стоивший «Челси» 80 млн евро испанец должен был спасать, а в результате лондонцы пропустили 56 мячей – худший показатель среди первой десятки команд английского чемпионата.

Первым на защиту Кепы летом встал советник клуба по техническим вопросам и развитию, экс-первый номер «Челси» Петр Чех: «Я считаю, что в прошлом сезоне на него выпало много испытаний и Кепа заслуживает доверия. Мы все надеемся, что у него большое будущее в нашей команде».

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После неудачного старта «Челси» в новом сезоне посыпались шуточки о возможном возвращении Чеха в футбол, но теперь это стало реальностью. Лондонцы включили завершившего карьеру в 2019 году 38-летнего кипера в заявку команды в АПЛ. Официально это выглядит как подстраховка из-за коронавируса и недавней травмы бедра Эдуарда Менди, но на самом деле это черная метка Кепе.

Чех и Грановская Фото: Getty Images

Лэмпард считает отставного вратаря сильнее привозящего с удручающей стабильностью испанца. Теперь за Кепу некому поручиться и если так пойдет и дальше, то в «Челси» скоро вернется Джон Терри.

Чех отыграл за «Челси» 11 лет.

«Челси», набрав в пяти турах восемь очков, занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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