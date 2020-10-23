В шестом туре чемпионата Англии нас ждет эпичное, классическое противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Команды подходят к очной встрече с неидеальными показателями: «МЮ» из предыдущих четырех матчей выиграл два и два проиграл, на счету «Челси» две победы, две ничьи (с «Вест Бромвичем» и «Саутгемптоном») и одно поражение.

Кто посмотрит матч по ТВ

Лига чемпионов УЕФА «МЮ» получил 6 от «Тоттенхэма», но дернул «ПСЖ». Как Сульшер это делает? 20/10/2020 В 22:55

Уле-Гуннар Сульшер не сможет задействовать Антони Марсьяля: француз получил красную карточку в матче с «Тоттенхэмом» (1:6) и был дисквалифицирован на три встречи.

Антони Марсьяль Фото: Getty Images

Фрэнк Лэмпард лишился полузащитника Билли Гилмора, 19-летний шотландец восстанавливается после травмы колена.

Форма

После шокирующего поражения от «шпор» со счетом 1:6 «МЮ» пришел в себя и сперва казнил на выезде «Ньюкасл» (4:1), а затем одержал важную с психологической точки зрения победу в Лиге чемпионов. «Красные дьяволы» приехали в Париж в гости к финалистам прошлого розыгрыша и обыграли «ПСЖ» (2:1) благодаря голам Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда.

«Челси» 3 октября разгромил «Кристал Пэлас» (4:0), но затем упустил победу в домашней встрече против «Саутгемптона» (3:3) и сгонял унылую ничью в первом туре Лиги чемпионов. Коллектив Лэмпарда встретился на «Стэмфорд Бридж» с «Севильей», но не смог взломать оборону соперника (0:0). Это была первая нулевая ничья для Фрэнка за все время работы в «Челси».

Лицом к лицу

Команды провели между собой 186 матчей во всех турнирах. На счету «МЮ» 78 побед, на счету «Челси» – 53. Еще 55 игр завершились миром.

В прошлом сезоне команды встретились целых четыре раза – дважды в АПЛ и по разу в национальных кубках. Обе встречи в рамках чемпионата выиграл «МЮ» (4:0 на «Олд Траффорд» и 2:0 на «Стэмфорд Бридж»), в Кубке английской Лиги «красные дьяволы» тоже оказались сильнее – 2:1. А вот в полуфинале Кубка Англии «Челси» побил принципиального соперника (3:1) – но только затем, чтобы проиграть в финале «Арсеналу».

В качестве игрока Лэмпард сыграл против «МЮ» 38 матчей, в которых его команды одержали 13 побед. Фрэнк расписался в воротах «дьяволов» 7 раз.

Сульшер-футболист отыграл против «Челси» 9 встреч, в которых «Юнайтед» победил 5 раз. Норвежец забил в ворота лондонцев 3 мяча.

Эдуар Менди должен вернуться в ворота «Челси» – он восстановился после травмы. Таким образом, Лэмпард наконец-то посадит на лавку многострадального Кепу Аррисабалагу.

Эдинсон Кавани в игре против «Челси» может дебютировать за «МЮ», об этом рассказал Сульшер.

Ориентировочные составы

«МЮ»

«Челси»

Котировки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом матча «МЮ», победу «красных дьяволов» можно взять за коэффициент 2.4. На ничью дают кэф 3.6, на победу «Челси» – 3. На первый гол в игре с пенальти (привет, Бруну Фернандеш) можно зарядить за коэффициент 7.

Где посмотреть

Игру покажет платный сервис Okko Sport, начало матча – 24 октября в 19:30 (мск). Для тех, кто не сможет воспользоваться сервисом, Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию.

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