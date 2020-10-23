В шестом туре чемпионата Англии нас ждет эпичное, классическое противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Команды подходят к очной встрече с неидеальными показателями: «МЮ» из предыдущих четырех матчей выиграл два и два проиграл, на счету «Челси» две победы, две ничьи (с «Вест Бромвичем» и «Саутгемптоном») и одно поражение.

Кто посмотрит матч по ТВ

Лига чемпионов УЕФА
«МЮ» получил 6 от «Тоттенхэма», но дернул «ПСЖ». Как Сульшер это делает?
20/10/2020 В 22:55

Уле-Гуннар Сульшер не сможет задействовать Антони Марсьяля: француз получил красную карточку в матче с «Тоттенхэмом» (1:6) и был дисквалифицирован на три встречи.

Антони Марсьяль

Фото: Getty Images

Фрэнк Лэмпард лишился полузащитника Билли Гилмора, 19-летний шотландец восстанавливается после травмы колена.

Форма

После шокирующего поражения от «шпор» со счетом 1:6 «МЮ» пришел в себя и сперва казнил на выезде «Ньюкасл» (4:1), а затем одержал важную с психологической точки зрения победу в Лиге чемпионов. «Красные дьяволы» приехали в Париж в гости к финалистам прошлого розыгрыша и обыграли «ПСЖ» (2:1) благодаря голам Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда.

«Челси» 3 октября разгромил «Кристал Пэлас» (4:0), но затем упустил победу в домашней встрече против «Саутгемптона» (3:3) и сгонял унылую ничью в первом туре Лиги чемпионов. Коллектив Лэмпарда встретился на «Стэмфорд Бридж» с «Севильей», но не смог взломать оборону соперника (0:0). Это была первая нулевая ничья для Фрэнка за все время работы в «Челси».

Лицом к лицу

  • Команды провели между собой 186 матчей во всех турнирах. На счету «МЮ» 78 побед, на счету «Челси» – 53. Еще 55 игр завершились миром.
  • В прошлом сезоне команды встретились целых четыре раза – дважды в АПЛ и по разу в национальных кубках. Обе встречи в рамках чемпионата выиграл «МЮ» (4:0 на «Олд Траффорд» и 2:0 на «Стэмфорд Бридж»), в Кубке английской Лиги «красные дьяволы» тоже оказались сильнее – 2:1. А вот в полуфинале Кубка Англии «Челси» побил принципиального соперника (3:1) – но только затем, чтобы проиграть в финале «Арсеналу».
  • В качестве игрока Лэмпард сыграл против «МЮ» 38 матчей, в которых его команды одержали 13 побед. Фрэнк расписался в воротах «дьяволов» 7 раз.
  • Сульшер-футболист отыграл против «Челси» 9 встреч, в которых «Юнайтед» победил 5 раз. Норвежец забил в ворота лондонцев 3 мяча.
  • Эдуар Менди должен вернуться в ворота «Челси» – он восстановился после травмы. Таким образом, Лэмпард наконец-то посадит на лавку многострадального Кепу Аррисабалагу.
  • Эдинсон Кавани в игре против «Челси» может дебютировать за «МЮ», об этом рассказал Сульшер.

Ориентировочные составы

«МЮ»

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«Челси»

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Котировки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом матча «МЮ», победу «красных дьяволов» можно взять за коэффициент 2.4. На ничью дают кэф 3.6, на победу «Челси» – 3. На первый гол в игре с пенальти (привет, Бруну Фернандеш) можно зарядить за коэффициент 7.

Где посмотреть

Игру покажет платный сервис Okko Sport, начало матча – 24 октября в 19:30 (мск). Для тех, кто не сможет воспользоваться сервисом, Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию.

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