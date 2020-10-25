В сентябре 2013-го «Арсенал» взорвал трансферный рынок – за пару часов до закрытия торгов появились слухи, что «канониры» пытаются выманить у «Реала» Месута Озила. Это казалось полным бредом, потому что лондонский клуб никогда не был транжирой, и покупка состоявшегося футболиста явно выбивалась из политики команды по комплектации состава. Немец был не просто готовым игроком – Озил дважды кряду попал в сборную года УЕФА и считался одним из лучших в мире.

Что произошло?

Чемпионат Англии Озил: «Карабах – часть Азербайджана. Он незаконно оккупирован» 14/10/2020 В 14:38

Спустя семь лет Месут проигрывает конкуренцию игрокам академии – до остановки прошлого сезона в марте немец выходил на поле при Артете, но после возобновления кампании не сыграл ни минуты. Он настолько выпал из планов испанца, что тот оставил полузащитника вне заявки на АПЛ и Лигу Европы – главные турниры команды в текущем сезоне. Такого не случалось даже с Гаретом Бэйлом, которого в «Реале» хейтили неприкрыто. Озил получает 385 тыс евро в неделю – он самый высокооплачиваемый игрок клуба и фигурирует в первой пятерке по этому показателю в лиге.

Месут Озил, «Арсенал» Фото: Getty Images

«Арсенал» еще летом дал понять, что игрок не входит в долгосрочные планы команды, но так и не нашел на него покупателя. Уже после исключения из еврокубковой заявки и закрытия европейского ТО за футболистом пришел клуб из Саудовской Аравии, но немец не пожелал менять лондонскую прописку. Комичности ситуации добавляет тот факт, что «канонирам» пришлось выплатить Месуту почти 9 млн евро в качестве бонуса лояльности, полагающегося по контракту.

Каковы позиции сторон?

Клуб готов обсудить с игроком расторжение контракта в январе, но сам Месут настроен досидеть до лета. Он покинет «канониров», только если получит положенные ему деньги по остатку договора – сделка истекает летом 2021 года.

После исключения из заявки на АПЛ Озил опубликовал обращение к фанатам в соцсетях. «Мне сложно писать это болельщикам, за которых я играл последние годы. Я глубоко разочарован тем, что меня не заявили на сезон Премьер-лиги. В 2018 году я подписал новый контракт и проявил преданность клубу, который люблю, и мне жаль, что это чувство перестало быть взаимным. Как я только что выяснил, преданность – редкость в наши дни. До остановки сезона моя игра соответствовала высокому уровню команды, но затем все поменялось – мне больше не позволяют играть за «Арсенал».

В конце сентября Артету в очередной раз спросили, почему Месут не выходит на поле. «Команда развивается – вы видите, на каком уровне играют парни. Такова ситуация – мы хотим прогрессировать и играть все лучше, хотим сохранить эту тенденцию. Мы выпускаем игроков, которые лучше всего подходят для конкретного матча», – тренер отделался дежурными фразами.

После исключения немца из заявки Микель вернулся к наболевшей теме: «Это чисто футбольное решение, моя совесть спокойна. Я был честен, у него были те же возможности, что и у любого другого. Поведение игрока здесь ни при чем, просто таково мое решение. Моя работа в том, чтобы заставить каждого действовать на благо команде. В отношении Месута я провалил эту миссию».

Какие еще есть версии?

Бывший тренер Озила Арсен Венгер отметил, что игрок не соответствует темпу лиги: «АПЛ – это поезд, который несется со скоростью 200 километров в час, и Озил не всегда поспевает». Француз рассказал, как справлялся с недостатком Месута: «Нужно сказать, что с дисциплиной на поле у него действительно есть сложности. Игра без мяча никогда не была его преимуществом, но эту проблему можно решить, если поставить рядом с Озилом более оборонительных игроков». Похоже, Артета не готов ломать систему ради талантов Месута.

Экс-партнер игрока по «Вердеру», «Арсеналу» и сборной Германии Пер Мертезакер предположил, что полузащитника просто перестал интересовать футбол: «У него много всего произошло за пределами поля. Он женился, завел семью. Возможно, у него теперь другие приоритеты».

Пер Мертезакер и Месут Озил Фото: Eurosport

Есть еще одна версия. По информации Daily Mail, окружение Месута обвиняет клуб в игноре игрока ради коммерческих интересов. Озил в последнее время все чаще делает заявления на политические темы – в конце прошлого года он поддержал мусульман-уйгуров, а недавно высказался о ситуации в Нагорном Карабахе. В клубе чувствуют, что поведение немца пагубно сказывается на их популярности в отдельных регионах – особенно в Китае, где у «канониров» огромная армия фанатов.

Какой бы ни была истинная причина, один из талантливейших игроков поколения медленно хоронит карьеру, а текущий сезон может полностью вычеркнуть. Озилу уже 32, и следующий контракт может стать для него последним. Остается надеяться, что Месут вновь полюбит игру и следующим летом сделает выбор в пользу футбола, а не денег.

Чемпионат Англии Озил отказался от понижения зарплаты. Он самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» 21/04/2020 В 14:47