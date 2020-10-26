Бывший футболист академии «Манчестер Сити» Джереми Вистен ушел из жизни в возрасте 17 лет.

«Горожане» уже отреагировали на событие в твиттере. «Мы выражаем глубочайшие соболезнования его друзьям и семье. Наши мысли с вами в это трудное время», – написали представители клуба.

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На трагедию отреагировали и футболисты первой команды – Рахим Стерлинг и Эмерик Лапорт. «Ужасные новости... Покойся с миром, парень», – написал француз.

Официальные источники пока не называют причину смерти футболиста, но в англоязычных твиттерах и блогах пишут, что Вистен боролся с депрессией после расставания с манчестерским клубом и покончил с собой.

Вистен играл на позиции центрального защитника.

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