Утром 26 октября английская пресса бахнула жарким инсайдом – по информации журналистов, полузащитник сборной Франции Поль Погба намерен покинуть национальную команду из-за реакции президента страны Эммануэля Макрона на недавнее убийство учителя в пригороде Парижа.

16 октября в одной из школ пригорода столицы Конфлан-Сент-Онорин был обезглавлен учитель Самюэль Пати. Убийцей оказался 18-летний чеченец, беженец из России Абдуллах Анзоров. Злоумышленник, вооруженный большим ножом, напал на учителя возле школы и нанес ему серию резаных ран в области шеи, после чего отсек голову. По словам очевидцев, в момент нападения преступник выкрикнул «Аллах акбар».

Футбол Преемник Фалькао читает рэп про Иисуса. А раньше клал по 40 голов за сезон и крушил «Баварию» 2 ЧАСА НАЗАД

Поводом для убийства стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная в издании Charlie Hebdo, которую Пати показал ученикам на уроке свободы слова. Нападавший попытался скрыться, но полиция быстро оказалась на месте. Сотрудники органов правопорядка догнали Анзорова в соседнем городе Эраньи. На требование сдаться он стал угрожать им оружием, после чего был застрелен.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство Пати «типичной террористической атакой исламистов». Глава государства отметил, что «единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма». После трагедии Французское правительство посмертно наградило учителя орденом Почетного легиона в знак признания его борьбы за свободу слова.

В сообщениях медиа утверждалось, что Погба счел это решение оскорбительным для себя и французских мусульман – ислам является второй религией во стране после христианства. Сообщалось даже, что из-за слов Макрона о «террористической атаке исламистов» Поль готов покинуть сборную Франции. Одни издания сообщили лишь о намерении футболиста уйти, другие выпустили заголовки об этом, как о свершившимся факте – например The Sun.

Разумеется, в конце концов, новость о своем завершении международной карьеры узнал и сам Погба. Отреагировал он на историю через соцсети –выложил скрин той самой новости с сайта The Sun и написал поверх заголовка: «Неприемлемо. Фейковые новости».

О намерениях каким-либо образом наказать авторов вброса Поль пока не объявлял.

Погба выиграл чемпионат мира-2018 в России в составе национальной команды Франции.

После финального матча Поль и Макрон сделали много совместных снимков.

Чемпионат Англии Экс-юниор «Сити» скончался в 17. Возможно, он покончил с собой после ухода из клуба 7 ЧАСОВ НАЗАД