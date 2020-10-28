Ключевой эпизод дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в рамках пятого тура АПЛ по-прежнему влечет неприятные последствия. В той игре голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд вылетел на перехват и вонзился в колено Вирджилу ван Дейка. Голландцу диагностировали разрыв крестообразных связок – сроки восстановления неизвестны.

ФА оправдала Пикфорда, и за жесткий стык он не получил даже желтой карточки, что вызвало гнев в соцсетях: болельщики «Ливерпуля», недовольные несправедливостью, высыпали проклятья в адрес голкипера «Эвертона». Некоторые послания оказались радикальным – были даже угрозы расправы.

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Из-за этого Пикфорд пошел на чрезвычайные меры и нанял телохранителей – охранная фирма дежурит возле дома футболиста, где он живет с женой Меган и годовалым ребенком.

«Пикфорд создал стальное кольцо вокруг семьи – он стал мишенью фанатов «Ливерпуля». Джордан шокирован жестокостью, которую выслушал и прочитал после матча. Он хочет сделать все возможное, чтобы его семья оказалась в безопасности», – сообщает Daily Mail.

«Эвертон» впервые проиграл в шестом туре АПЛ, но остался на первом месте.

26-летний Пикфорд играет за «ирисок» с 2017-го. Тогда же его стали привлекать к матчам за сборную Англии.

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