Ключевой эпизод дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в рамках пятого тура АПЛ по-прежнему влечет неприятные последствия. В той игре голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд вылетел на перехват и вонзился в колено Вирджилу ван Дейка. Голландцу диагностировали разрыв крестообразных связок – сроки восстановления неизвестны.

ФА оправдала Пикфорда, и за жесткий стык он не получил даже желтой карточки, что вызвало гнев в соцсетях: болельщики «Ливерпуля», недовольные несправедливостью, высыпали проклятья в адрес голкипера «Эвертона». Некоторые послания оказались радикальным – были даже угрозы расправы.

Чемпионат Англии
Сезон «Ливерпуля» окончен. Потеря Ван Дейка страшнее, чем кажется
21/10/2020 В 09:58

Из-за этого Пикфорд пошел на чрезвычайные меры и нанял телохранителей – охранная фирма дежурит возле дома футболиста, где он живет с женой Меган и годовалым ребенком.

«Пикфорд создал стальное кольцо вокруг семьи – он стал мишенью фанатов «Ливерпуля». Джордан шокирован жестокостью, которую выслушал и прочитал после матча. Он хочет сделать все возможное, чтобы его семья оказалась в безопасности», – сообщает Daily Mail.

  • «Эвертон» впервые проиграл в шестом туре АПЛ, но остался на первом месте.
  • 26-летний Пикфорд играет за «ирисок» с 2017-го. Тогда же его стали привлекать к матчам за сборную Англии.

Пикфорд убил сезон Ван Дейка, но не понесет наказание. Что за несправедливость?

Чемпионат Англии
Пикфорд убил сезон Ван Дейка, но не понесет наказание. Что за несправедливость?
19/10/2020 В 15:09
Чемпионат Англии
Ван Дейк порвал кресты и, скорее всего, пропустит весь сезон (beIN SPORTS)
17/10/2020 В 19:45