«Манчестер Сити» попал в тяжелую ситуацию: у Пепа Гвардиолы проблемы с травмами и графиком. Например, матч против «Порту» в ЛЧ «горожане» закончили в 23:50 (мск) среды, но уже в субботу в 14:30 (мск) вышли на игру против «Вест Хэма. На восстановление «Сити» АПЛ выделила всего 62,5 часа. Это возмутило даже Юргена Клоппа – главного конкурента Гвардиолы по АПЛ.

«Не понимаю, почему «Сити» ставят дневной матч в АПЛ в субботу, когда они играют в среду в Лиге чемпионов. Именно такая ситуация была на прошлой неделе. Не могу поверить в это.

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Конечно, мы не друзья, мы соперничаем и боремся друг с другом, но просто как такое возможно? Очевидно, что если вы играете в ЛЧ во вторник, то вы можете сыграть в субботу днем, но АПЛ этого просто не осознает. Возможно, что я слишком глуп», – приводит слова Клоппа Mirror.

«Сити» одержал две победы и лидирует в группе ЛЧ, опережая «Порту», «Марсель» и «Олимпиакос».

В АПЛ все не так круто: «горожане» лишь 13-е, уступая лидирующему «Эвертону» пять очков. Правда, у команды Пепа есть еще матч в запасе.

У Клопп тоже не все супер: в шести турах у «красных» ничья и поражение 2:7 от «Астон Виллы».

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