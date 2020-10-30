«Много лет другие лиги пытались догнать английский чемпионат, поэтому лучший способ для них это сделать – создать Суперлигу Европы. По сути, это означает уничтожение АПЛ. Мы живем в период, когда владельцы являются инвесторами. Их главная цель – заработать больше денег. А Европейская лига – всего лишь способ заработать еще больше», – цитирует Венгера ТАСС со ссылкой на The Guardian.