Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер убежден, что создание Европейской премьер-лиги разрушит АПЛ.

«Много лет другие лиги пытались догнать английский чемпионат, поэтому лучший способ для них это сделать – создать Суперлигу Европы. По сути, это означает уничтожение АПЛ. Мы живем в период, когда владельцы являются инвесторами. Их главная цель – заработать больше денег. А Европейская лига – всего лишь способ заработать еще больше», – цитирует Венгера ТАСС со ссылкой на The Guardian.

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  • На прошлой неделе Sky Sports сообщил об организации «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и другими европейскими топ-клубами нового международного клубного турнира, который получит название Европейская премьер-лига.
  • Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе.
  • Планируется, что первый сезон турнира начнется не раньше 2022 года.

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