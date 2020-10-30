Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер убежден, что создание Европейской премьер-лиги разрушит АПЛ.
«Много лет другие лиги пытались догнать английский чемпионат, поэтому лучший способ для них это сделать – создать Суперлигу Европы. По сути, это означает уничтожение АПЛ. Мы живем в период, когда владельцы являются инвесторами. Их главная цель – заработать больше денег. А Европейская лига – всего лишь способ заработать еще больше», – цитирует Венгера ТАСС со ссылкой на The Guardian.
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- На прошлой неделе Sky Sports сообщил об организации «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и другими европейскими топ-клубами нового международного клубного турнира, который получит название Европейская премьер-лига.
- Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе.
- Планируется, что первый сезон турнира начнется не раньше 2022 года.
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