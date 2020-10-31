Главные тренеры грандов АПЛ Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола годами говорят о необходимости беречь игроков и дозировать нагрузку на их организмы. Топ-клубы выступают каждые три дня, и для человеческого тела такие испытания иногда оказываются непреодолимыми. К концу октября «Ливерпуль» остался с одним центральным защитником, «Манчестер Сити» – без нападающих.

Что случилось?

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Сезон после пандемии коронавируса – самый необычный и самый сложный за всю историю Премьер-лиги. Весной турнир встал на паузу, и футболисты поддерживали форму дома. Спортсмены выполняли все необходимые упражнения, но сымитировать командное занятие в изоляции невозможно – нельзя отработать мышечные реакции, на которые провоцируют регулярные контакты с партнерами и игровые ситуации на тренировках.

Команды не смогли провести привычную предсезонку – пауза между прошлой и нынешней кампанией была совсем короткой, в нее же вместили обязательные каникулы. Еще одна побочка ковида – сжатые сроки. Клубы и раньше жаловались, что им приходится играть слишком часто, но в сезоне-2020/21 соревнования придется уместить в еще более короткий промежуток – а значит, времени на отдых станет еще меньше. Логично предположить, что боссы английского футбола будут помогать клубам, которые делают АПЛ самой популярной лигой мира. На деле выходит наоборот.

Перед возобновлением сезона-2019/20 ФИФА внесла в правила корректировки: каждая команда могла использовать до пяти замен по ходу матча. Лиги с радостью воспользовались возможностью разгрузить футболистов и позволили тренерам ротировать до половины полевых игроков. Перед новой кампанией руководящий футбольный орган вернулся к этой теме и оставил правило в силе. Есть нюанс: каждый турнир сам решал, сохранить ли новшество у себя.

Правила УЕФА оставили пять замен в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Ведущие турниры континента тоже играют с пятью сабами. В Англии устроили демократию – позволили командам решать самим. Возвращение к привычному формату было неизбежно еще до голосования по двум причинам: у большинства клубов АПЛ просто недостаточно футболистов, готовых усилить игру со скамейки; большинство клубов АПЛ участвуют только в Премьер-лиге и локальных кубках и проводят на пару десятков матчей меньше, чем их соперники из топ-7. На общем собрании новшество похоронили – было решено, что правило пяти замен будет выгодно только грандам.

Как реагируют тренеры?

Все обстоятельства текущей кампании медленно выкашивают составы топ-клубов лиги: играть нужно чаще, подготовка хуже, ротации меньше. Тренеры грандов еще в межсезонье недоумевали: дело не в игровом преимуществе, а в здоровье футболистов. После шести туров опасения оправдываются в полной мере, и коучи вернулись к теме замен – лучшие менеджеры мира Пеп Гвардиола и Юрген Клопп в том числе.

«Должны ли мы вернуться к пяти заменам? Сто процентов. Речь идет не об одном клубе. В Премьер-лиге у игроков на 47% больше мышечных травм, чем в предыдущем сезоне, из-за отсутствия подготовки у большинства команд и количества игр. Во всех странах – в Германии, Испании, везде – разрешается пять замен, чтобы защитить игроков, а не одну команду», – испанец даже привел статистику.

«Во всех других лигах Европы пять замен, а в Англии – три, это серьезное испытание. Семь клубов Премьер-лиги играют два или три раза в неделю, в перерывах мы путешествуем и все такое – это усложняет задачу. Посмотрим, чем все закончится, но наверняка это самый сложный сезон в истории. Меня беспокоит благополучие игроков», – согласился с Пепом Юрген Клопп.

Многие поддерживают их точку зрения – Уле-Гуннар Сульшер из «Манчестер Юнайтед», Фрэнк Лэмпард из «Челси», Стив Брюс из «Ньюкасла», Карло Анчелотти из «Эвертона». Проблемы с травмами есть у многих клубов лиги, не только у команд из топ-6. Тренеры все громче призывают к здравому смыслу, и руководству АПЛ пора их услышать – возможно, повторное голосование по вопросу даст иной результат.

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