«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в домашнем матче седьмого тура АПЛ – 2:1. «Красные» первыми пропустили, но в концовке тайма Мохамед Салах спас команду – заработал пенальти и сравнял счет. Во втором тайме Клопп выпустил Диогу Жоту, и португалец забил победный, но вернуться в игру мерсисайдцам помог именно гол египтянина. К решению арбитра о назначении одиннадцатиметрового есть вопросы – причем не только у оппонентов, но и у легенд чемпионов Англии Грэма Сунесса и Дэнни Мерфи.

Салах принял мяч на правом краю штрафной, укрыл его корпусом и развернулся к лицевой, а защитник «молотков» Артур Масуаку махнул египтянину по пятке. Удар действительно был, но есть ощущение, что Мо немного себе подыграл.

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Фанаты лондонцев в твиттере тут же припомнили другие случаи, когда Мохамед подозрительно легко падал в штрафной.

«Это не тот футбол, к которому я хочу иметь отношение. Я разочарован, что они не изменили решение. Не вердиктом судьи, а тем, что такие пенальти становятся допустимыми. По моим учебникам это не фол», – тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес тоже был расстроен.

Согласились даже эксперты Sky Sports и легенды «Ливерпуля» Грэм Сунесс и Дэнни Мерфи – экс-игроки «красных» отметили, что Мо не первый раз попадается на хитрости. «Я не поставил бы такой пенальти на месте рефери Премьер-лиги. Я видел, как Салах делает это снова и снова. Он падает совершенно неестественно. Его даже не ударили, игрок «Вест Хэма» лишь коснулся его лодыжки. Думаю, это плохой пенальти – говорю это как фанат «Ливерпуля», – отметил Сунесс.

«Проблема, которая у нас есть, и которая была у нас всегда, заключается в том, что игроки не получают пенальти, если не падают. Мы слишком часто видим игроков, которые делают то же, что и Салах – никто не хочет смотреть на такое», – согласился Мерфи.

Перед Мохамедом и другими атакующими игроками АПЛ стоит сложная дилемма – формально в том эпизоде был контакт, и «Ливерпуль» имел полное право на пенальти. Но судьи не станут фиксировать в таких моментах нарушение, если футболист не обратит на фол внимание арбитра. Выходит, в таких моментах у спортсмена только два пути: быть честным, но лишить команду преимущества, или портить карму и репутацию ради гола.

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