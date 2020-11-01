Не существует серий, которые длятся вечно. Вот и «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в Премьер-лиге. Последний раз такое произошло в сентябре 2006-го, спустя четыре месяца после единственного для «Арсенала» финала Лиги чемпионов, когда память о непобедимой команде Арсена Венгера была свежа – многие ее игроки еще были при деле. А вот главный герой/антигерой вечера тогда еще был 13-летним мальчишкой и только мечтал об АПЛ.

В первый день ноября фаворитом снова считался «МЮ». Если стереть из памяти чудовищный матч с «Тоттенхэмом» на старте прошлого месяца, то команда Сульшера выиграла 6 из последних 7 матчей во всех турнирах, пощадила только «Челси» (0:0), сокрушив попутно в ЛЧ «ПСЖ» прямо во Франции (2:1), а пару дней назад унизив «РБ Лейпциг» (5:0).

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Но уже в стартовом тайме что-то пошло не так: хозяева лишь раз ударили по воротам Бернда Лено (и это был единственный удар в створ на обе команды в те 45 минут), а большую часть времени просто катали мяч в центре. Вот идеальная иллюстрация первой половины встречи.

Второй тайм манкунианцы начали активнее, но вскоре выяснилось, что они играют в меньшинстве, а роль засланного казачка примерил Поль Погба. На 61-й минуте француз пошел в обыгрыш на подступах штрафной, его легко накрыли, но партнеры отвоевали мяч назад. Поль получил передачу, вновь принялся финтить и вновь легко отдал мяч «канонирам». Все это в течение 20 секунд (а за всю игру он потеряет мяч 18 раз). Погба так расстроился, что через три минуты грубо сыграл против Томаса Партея. Майкл Дин в этот вечер на желтые не особо скупился, но француза простил.

Сульшер не вычислил вредителя и поплатился: на 68-й минуте Погба бросился помогать защитникам, зевнул прорыв Эктора Бельрина и сзади приложил испанца по ногам. Безоговорочный 11-метровый, уверенно исполненный Пьер-Эмериком Обамеянгом.

У «МЮ» было 20 минут на спасение, но Сульшер решил до конца продержать некогда самого дорогого футболиста мира на поле, а вот Бруну Фернандеша – единственного манкунианца, который в 2020-м реально показывал способность сотворить чудо – отправил отдыхать.

«МЮ» осел на 15-м месте. Команда прекрасна в еврокубках и ужасна в домашних турнирах. Возможно, теперь «красным дьяволам» придется выигрывать Лигу чемпионов, чтобы попасть туда на следующий год. А поклонникам «Юнайтед» остается строчить про Погба мемчики:

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