«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ – 2:1.

«Шпоры» открыли счет в первом тайме с пенальти, а на старте второй половины отдали инициативу. Андердог насел на ворота хозяев и на 56-й минуте сравнял счет – как показали повторы, после жуткого фола на Хёйбьерге от Солли Марча. Главный арбитр встречи Грэм Скотт находился в метре от эпизода, но пошел отсматривать момент на мониторах у поля. ВАР предоставил ему еще два ракурса – реф оставил решение в силе.

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«Я предпочитаю держаться подальше от ВАР. Думаю, рефери стоит пойти на пресс-конференцию и объяснить это решение. У него было время подойти к монитору, так что только он может объяснить, почему это гол», – негодовал после матча Моуринью.

В итоге «шпоры» все же спаслись благодаря голу от экс-игроков «Реала» – на 73-й минуте Серхио Регилон навесил с левого фланга, а вышедший на замену Гарет Бэйл головой вогнал мяч в сетку. Это первый гол валлийца после возвращения в Лондон.

В последний раз Бэйл забил за «Тоттенхэм» 7 лет 166 дней назад.

Это первый гол валлийца с 22 января. Тогда он забил за «Реал» в Кубке Испании.

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