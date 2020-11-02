«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ – 2:1.
Победный гол «шпор» забил валлийский полузащитник Гарет Бэйл – это первый мяч игрока после возвращения в клуб. После матча Жозе Моуринью порадовался событию и не упустил шанс подколоть мадридский «Реал». «Он заслужил гол. Когда у меня будет пять минут, я зайду в интернет и открою мадридские сайты, чтобы посмотреть, что они говорят о нем», – сказал Жозе после матча.
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- Бэйл перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды, «Мадрид» все еще платит половину его огромного оклада.
- «Шпоры» вышли на второе место в АПЛ.
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