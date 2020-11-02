Победный гол «шпор» забил валлийский полузащитник Гарет Бэйл – это первый мяч игрока после возвращения в клуб. После матча Жозе Моуринью порадовался событию и не упустил шанс подколоть мадридский «Реал». «Он заслужил гол. Когда у меня будет пять минут, я зайду в интернет и открою мадридские сайты, чтобы посмотреть, что они говорят о нем», – сказал Жозе после матча.