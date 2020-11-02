Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела привлек внимание необычной обувью в матче против «Челси» в конце сентября. На левой ноге аргентинца была бутса adidas из современной линейки Copa 19.1, а на правой архивная модель из 2012 года – F50 adizero второго поколения. После игры журналисты предположили, что это разновидность необычных предрассудков и ритуалов, которыми иногда увлекаются футболисты, но Ламела отшил этот вариант.

«Нет, это не суеверие. У меня проблема с правой ногой, adidas делает новую бутсу. Она должна приехать уже завтра», – сказал Эрик в послематчевом интервью. Встреча прошла 29 сентября, но аргентинец до сих пор чередует странные сочетания амуниции.

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На самом деле, чудить он начал раньше – аргентинец полез на антресоль еще перед выездным матчем против «Шкендии». Полузащитник вышел в одинаковой обуви, но вскоре решил переобуться. Ему принесли F50 adizero третьего поколения, но он поменял не всю пару, а только левый кросс. Примечательно, что после матча с «синими» он говорил о проблемах с правой ногой, но переодевает почему-то только левую.

Начинается ноябрь, а доставка из adidas к Ламеле так и не дошла – футболист все еще выступает в бутсах из чулана. Против «МЮ» он снова вышел в разноцветных, но после пришел к симметрии. Теперь Эрик чередует винтажные пары тех самых adidas из 2012 года – уже успел обкатать две расцветки.

Сложно представить, что один из ведущих брендов планеты больше месяца не может снабдить игрока топ-клуба АПЛ парой подходящих бутс. Похоже, футболист немного приврал, и дело все же в сантиментах и суевериях. Обычно у спортсменов появляются ритуалы после серии удачных выступлений – они могут долго не бриться, определенным образом выходить на поле или соблюдать одну и ту же рутину перед каждой игрой.

Один из самых распространенных видов этого обычая – счастливые бутсы. Если у футболиста идет игра, он старается как можно дольше не менять пару или по крайней мере модель. Самый известный пример – Тони Кросс и его белые adidas 11pro, с которыми немец не расстается с 2013 года. Ламела не был уличен в излишней привязанности к определенной модели, но его нынешние странности объясняются примерно тем же.

Выше – Эрик времен выступлений за «Рому». Да, это те же самые бутсы, которые он носит осенью 2020-го. С тех пор немецкий бренд несколько раз обновил линейку любимых бутс Ламелы, но почему-то он вернулся именно к моделям 2012-2013 годов. Объясняется все очень просто – последний полноценный сезон в Риме стал самым продуктивным для аргентинца по индивидуальным показателям. В кампании-2012/13 он забил 15 мячей и отдал шесть ассистов в 36 матчах – похоже, полузащитник просто пытается вернуться в лучшую форму в своей жизни.

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