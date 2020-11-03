Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз был задержан по обвинению в нападении на свою девушку.
По информации британских медиа, инцидент, после которого был задержан бывший футболист «Манчестер Юнайтед», произошел 1 ноября. Потерпевшая сама позвонила в полицию. Гиггз был задержан, его допросили, после чего освободили под залог. Как отмечает The Sun, девушка не нуждается в лечении.
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Это не первый скандал из-за отношений Гиггза с противоположным полом. Ранее стало известно, что футболист несколько лет имел сексуальную связь с женой своего младшего брата. Существовала версия, что племянник Райана на само деле приходится ему биологическим сыном.
- На протяжении всей профессиональной карьеры Гиггз выступал за «МЮ», проведя 672 матча и отметившись 114 голами. Он стал 13-кратным чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, дважды – в Лиге чемпионов и один раз – на Клубном чемпионате мира.
- С 2014 по 2016 год Райна работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед». В январе 2018-го Гиггз возглавил сборную Уэльса.
Источник: ТАСС
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